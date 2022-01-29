中埔農會倉庫群活化迎來星巴克　「穰穰直賣所」質感爆棚

▲中埔鄉農會頂六分部倉庫群大變身 ，其一迎來國際品牌星巴克。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為活化整體穀倉，讓百年穀倉風華再現，中埔鄉農會在理事長林武揚、常務監事田坤顓及總幹事李碧雲及全體員工努力下，迎來國際知名連鎖咖啡店星巴克進駐，也成為農會首次與國際品牌跨域合作。加以該農會自行打造「穰穰直賣所」，導入嘉義縣多元的特色農產品，讓更多民眾看見在地小農無毒農產品、農漁會百大精品、嘉義優鮮等等，預計將成為台三線阿里山公路新旅遊亮點。29日上午「穰穰直賣所」盛大開幕，農委會主委陳吉仲、立委陳明文，縣農會總幹事黃貞瑜等人到場見證。

▲中埔鄉農會大變身三大推手，理事長林武揚、常務監事田坤顓及總幹事李碧雲 。（圖／記者翁伊森攝）

農委會主委陳吉仲表示，阿里山腳下的中埔農會2022年大變身，成為全台1400多座穀倉首座商活化，中埔農會的不一樣，讓農會不只是來存錢，透過穀倉活化讓農民作物更有通路，農作更加值。

▲中埔鄉農會頂六分部倉庫群大變身 ，其一市集賣場販售嘉義縣及全國優秀農產。（圖／記者翁伊森攝）

總幹事李碧雲特別提到， 看到廢墟般的嘉義縣中埔鄉農會金蘭辦事處園區占地三千三百多坪，內有十六座老穀倉、可貯放種子的八角亭及古法原木製作的碾米設備就這樣閒置，對於從小長大的故鄉，覺得應該做點事情，因此以農會的角度整併整個大中埔地區，也意外在不破壞舊有古蹟式的建物下，意外打造中埔農會金蘭分部成為打卡聖地。

為迎接農曆新年，園區特別打造新春市集，整合嘉義縣在地農特產品伴手禮及美食，規劃親子DIY及童玩闖關活動，園區內不定時還有街頭藝人表演，讓民眾及返鄉遊子來中埔穀倉農創園區迎春採買，有得吃、有得玩、有得看，感受熱鬧的年節氣氛。園區內也精心規劃穀倉美術館區更是定期的邀約地方人士及藝術家進行展出，希冀成為帶動地方藝文創作的藝文走廊。



※中埔穀倉農創園區(日期：1/29(六)-1/31(一)10：00-18：00)

穰穰直賣所開賣、星巴克、穀倉美術館、美食館、親子DIY館、不定時街頭藝人展演

※中埔穀倉農創園區-春節期間(日期：2/1(初一)-2/6(初六)10：00-18：00)

穰穰直賣所開賣、星巴克、穀倉美術館、美食館、親子DIY館、不定時街頭藝人展演、童玩闖關遊戲

※園區活動

1、在中埔穀倉農創園區現場打卡按讚分享即送木瓜酵素手工皂100g 一個(限量2000個）。

2、凡在穰穰直賣所購物滿$1000元即送$100元抵用券一張，可於下次消費時折抵$100元(期間111/1/29～3/15)。