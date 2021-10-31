嘉義市新健走熱點　八掌溪享受水岸樂活風情

▲ 八掌溪畔秋涼健走 享受水岸樂活風情。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與經濟部水利署及第五河川局日前在綠映水漾公園舉辦「溪手同行，健康+1」健走活動。嘉義市長黃敏惠、經濟部水利署主任秘書蔡孟元、第五河川局局長張庭華、衛生局代理局長廖育瑋等多位局處首長、多位議員及參加民眾逾700人，由綠映水漾公園出發，經彌陀映月橋，沿著八掌溪魅力河段堤防步道健走一圈，全程約3公里，亦參加闖關活動，讓周末秋高氣爽的八掌溪畔充滿趣味與健康元氣。

黃敏惠指出，映月橋在去年8月落成以後，五河局把河道打通，從橋這裡可以用走的至少3公里，可以走得安全、健康、景觀又美，讓水利署和五河局的建設，不只是防洪安全，又導入了設計，不只解決問題而且還附予高附加價值，今年台灣設計展在嘉義，這讓我們看到人的創意和解決問題的能力是很大的，今天特地從水漾公園走到映月橋再走到八掌溪河畔的健走，享受魅力河畔，希望市民能善用且珍惜，讓環境變得更好，嘉義市才能成為全民共享、世代移居的城市。

主任秘書蔡孟元表示，今天健行範圍為八掌溪魅力河段，早期受制於八掌溪特殊地質，河道遇雨經常沖刷、淤積及變遷，導致河川區域範圍及堤後形成深淺不一的奇盆坑洞。第五河川局與嘉義市政府攜手合作，長達20幾年打造該地區成為利水、親水的河濱公園、綠映水漾公園及親水公園，第五河川局早在20年前在堤岸兩側栽種黃金風鈴木，打造每年3月初屬於嘉義市金黃色的浪漫，近年來更挹注魅力河段經費興建堤頂道路及親水設施；前後堤防護坡綠美化植生等工項。八掌溪這些特色治水項目相襯，魅力河段遂成為可防洪、有景觀的優質親水休閒環境。

局長張庭華說，八掌溪是我們嘉義的母親，也承載了在地的歷史文化及先輩的記憶，第五河川局責無旁貸把安全及環境整理好，像是此次健行活動至彌陀映月橋時，臨近有300年以上歷史的彌陀寺、道將圳、八掌義渡口（碑）匯於一處，這些位於八掌溪畔饒富歷史文化景物及水利設施，配合第五河川局與嘉義市政府長期在該地區治水成果，形成在地文化緊密與八掌溪的水文化結合在一起。

嘉義市衛生局代理局長廖育瑋表示，此次活動特別設計「健康+1」祈福活動，以活潑可愛的樹蛙圖像作為祈福卡片，參加者可在祈福卡寫下願望；綠映水漾公園及八掌溪畔美景設有14處打卡景點，民眾拍攝吸睛美照於10月25日上午9時前上傳三個單位FB臉書(嘉義市衛生局的嘉市A健康、第五河川局前瞻水環境、嘉義市體育會)，即可參加臉書粉專抽獎活動，各粉專將個別公布得獎名單贈送精美獎勵品，歡迎踴躍參加。相關訊息歡迎洽詢嘉義市衛生局國民健康科2338066#518。