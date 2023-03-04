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布局2024　柯文哲4月將以總統參選人身分訪美

▲▼柯文哲一日北高。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲4月初以民眾黨總統參選人身分出行。（圖／記者陳家祥攝）

中央社

台灣民眾黨主席柯文哲備戰2024大選，民眾黨秘書長周台竹受訪表示，民眾黨尚未敲定總統提名作業時間，但柯文哲4月初將以總統參選人身分出訪。

談及立委布局，周台竹表示，2024立委採精兵策略，不會提名過多，現任不分區立委多數將轉戰區域立委，但黨內目前還未討論確切提名辦法與日期，將儘快敲定。

儘管柯文哲早已表態參選總統，但民眾黨尚未完成總統提名程序，外界關注何時會正式公布。

周台竹受訪時表示，柯文哲曾說過「不選總統才需要公布」，民眾黨的總統參選人沒有第2個人選，一定是柯文哲參選，但何時要宣布並沒有定案。

至於是否可能成為副手，民眾黨網路節目「一週畫眾點」昨天用電影「無間道」的哏寫下「對不起，我是正的」，引發外界聯想「郭（鴻海創辦人郭台銘）柯配」無望；而柯文哲太太陳佩琪日前在專訪中透露，以她目前觀察，柯文哲是百分之百會選總統。

儘管尚未公布提名作業，周台竹表示，柯文哲4月初訪美行是以民眾黨總統參選人身分出行，中央黨部也是以此與美方、外交部溝通接洽行程。

至於4月訪美行程，周台竹表示，預計走訪紐約、波士頓、華府、休士頓，拜會大學智庫、國務院及參眾議員，並參訪生醫產業。

談及立委布局，周台竹表示，民眾黨在2020立委選舉、2022地方選舉時提名太多，囿於民眾黨組織單薄、資源有限，選舉結果確實不好，2024立委選戰將採精兵策略。

周台竹也說，現任不分區立委多數將轉戰區域立委，但黨內目前還未討論確切提名辦法與時程，將儘快敲定。

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