柯文哲「被表態」只當正的　影片製作人：只是博君一笑

▲民眾黨「一週畫眾點」影片畫面。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨昨一則影片以惡搞方式，讓黨主席柯文哲「被表態」2024總統不可能當副手，只是柯文哲今（４日）稱自己不知道該則影片由誰製作。擔任該系列影片製作人兼監製的民眾黨文宣部主任許甫回應，柯文哲對於自媒體經營，從來只會就大方向討論，並不會過問內容細節。許甫也說，此次片頭「我是正的」的概念發想，是致敬20年前在網路鄉民界火紅的CD-PRO2惡搞橋段，完全只是博君一笑。

民眾黨網路節目《民眾之聲》昨上傳一則「一週畫眾點」影片，片頭以惡搞方式，呈現「假」的鴻海創辦人郭台銘對「假柯文哲」表示「給我的機會，我以前沒得選，我現在想當正的」，但對方回應「去跟我們黨員說，看能不能給你當正的」。假郭台銘再問「那就是要我禮讓?」，假柯文哲表示，「對不起，我是正的」。

柯文哲4日出席「2023年音樂與潮流鞋市集」，媒體詢問上述影片一事，柯表示「那個誰做的，我都不曉得」。只是從影片片尾可知，許甫與民眾黨發言人楊寶楨為製作人，另許甫同時兼任監製。

記者詢問許甫，你是「一週畫眾點」影片的監製與製作人，只是柯文哲對上述影片稱不知道誰做的，請問怎麼看？這些內容上傳前，柯知情嗎？

許甫回應，柯文哲對於自媒體經營，一向抱著開放鼓勵的角度，從來只會就大方向討論，並不會過問內容細節，給予團隊很大的信任與空間。

由於「一週畫眾點」的片頭皆本就惡搞風格，許甫指出，此次片頭「我是正的」的概念發想，是致敬20年前在網路鄉民界火紅的CD-PRO2惡搞橋段，完全只是博君一笑；而影片後段討論到近期總統大選正副手話題，內容未有代表政黨或主席立場的發言。

許甫說，「一週畫眾點」是民眾黨團隊年輕人的創意，讓大家能快速了解政治時事，還能會心一笑，是該節目最大目的。