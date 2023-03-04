「郭柯配」無望？民眾黨KUSO影片藏玄機　柯喊：對不起，我是正的

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘雖有意重返國民黨爭取2024總統提名，但外界仍關注是否有「郭柯配」可能。民眾黨3日在網路節目《一週畫眾點》中，將郭台銘與民眾黨主席柯文哲大頭照，以KUSO方式結合電影《無間道》對白，片中柯文哲對著郭台銘說「對不起，我是正的」，引發外界聯想是暗指「郭柯配」無望。

面對即將來臨的2024總統大選，郭台銘日前表態有意代表國民黨參選總統，除了會面前立法院長王金平，更稱之前離開國民黨是年輕氣盛、一時衝動，「台灣有需要我義不容辭」，更傳出他曾私下做民調且在春節期間請示神明，媽祖和關公的答案都是「同意」。

不過，當媒體問及「郭柯配」議題時，郭台銘則稱「不曉得哪裡傳出來」，而柯文哲也說，現在講都太早了，但是態度是「團結一切可以團結的力量」，現在距離選舉還有一段時間，變化很大，到時候再來處理。

民眾黨昨日在節目《一週畫眾點》中，將郭台銘與柯文哲大頭照，以KUSO方式結合電影《無間道》對白。片中的郭台銘表示「我以前沒得選，我現在想當正的」，柯文哲則回應「去跟我們黨員說，看能不能給你當正的」，郭台銘接著又回「那就是要我禮讓？」，柯文哲則回答「對不起，我是正的」，引發外界聯想暗指「郭柯配」無望。

柯文哲今日出席「2023年音樂與潮流鞋市集」時，有媒體詢問該影片是否代表「郭柯配無望」，柯文哲僅回「那個誰做的，我都不曉得。」