柯文哲海選團隊走光！民眾黨團副主任蔡峻維請辭　傳找「她」接任

▲蔡峻維。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥、蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，近來雖轉趨低調，但仍積極布局總統大選工作。據了解，民眾黨團隊又有異動，2018年透過海選進入柯團隊的黨團副主任蔡峻維，近來以生涯規劃為由悄悄遞出辭呈，黨團副主任的遺缺預計由曾參選松山信義市議員的楊寶楨接任。值得一提的是，柯文哲過去三度海選幕僚，一度蔚為佳話，如今全數走光。

《東森新媒體ETtoday》向邱臣遠、楊寶楨確認上述人事案，邱臣遠表示，最近都在做相關工作的盤整，內部人事如果有進一步的消息，會再向外公布。楊寶楨也說，目前人事尚未定案。

據掌握，擔任黨團總召的邱臣遠屬意由楊寶楨接下黨團副主任一職，對此，楊寶楨澄清，不能這樣說，組織內部近期本就打算進行業務上的調整，不是誰找誰，而是整體的規劃；此外，目前人事案也不完全只有邱在安排，因為黨團還是採共識決，所以不完全由邱在處理。

楊寶楨也強調，她本來就沒有在爭取什麼位置，就是配合黨內業務上的調動需求，但這件事還沒完全定案，所以她現在還是黨中央的發言人

至於為何會屬意楊寶楨接黨團副主任？邱臣遠回應，內部人事還在做討論跟盤點，如果有進一步的消息，會再對外公布；而因這只是黨團內部的人事作業，細節他也還要再了解一下。

據了解，柯文哲踏入政壇後，在2014年、2018年與2019年時，3次進行規模大小不一的幕僚海選計畫，甚至連創黨後不分區立委也是採海選方式，目的是希望突破通溫層「向天下徵才」，可惜最終進入團隊者多因內鬥、適應不良等問題而離開。

蔡峻維在2018年時透過海選機會踏入柯文哲競選團隊，擔任發言人工作負責對外說明的工作，之後一度前往前立法院長王金平團隊任職。後續民眾黨創立後被延攬回團隊，歷任民眾黨文宣部副主任、文宣部代理主任以及黨團副主任等工作，主要處理黨對黨團的溝通與議題操作，以及社群操作、媒體關係經營、對外發言等。

針對職務調動，蔡峻維受訪時低調表示，在黨團也待了3年、階段性任務完成，感謝主席栽培，現階段先專心寫論文、取得學位。

▼楊寶楨。（資料照／記者李毓康攝）