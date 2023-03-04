民眾黨影片疑洩「郭柯配」無望　柯文哲：不曉得誰做的

▲柯文哲4日出席「2023年音樂與潮流鞋市集」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

政壇關注民眾黨主席柯文哲將找誰搭檔參選2024總統，民眾黨網路節目昨一則影片以惡搞方式，表示柯「只當正的」。不過柯文哲今（4日）表示自己並不知道這則影片是由誰製作。另外柯文哲今也證實民眾黨發言人楊寶楨將接任民眾黨立法院黨團副主任。

民眾黨網路節目《民眾之聲》昨上傳一則「一週畫眾點」影片，片頭以惡搞方式，呈現「假」的鴻海創辦人郭台銘對「假柯文哲」表示「給我的機會，我以前沒得選，我現在想當正的」，但對方回應「去跟我們黨員說，看能不能給你當正的」。假郭台銘再問「那就是要我禮讓?」，假柯文哲表示，「對不起，我是正的」。

柯文哲4日出席「2023年音樂與潮流鞋市集」，媒體詢問上述影片一事，柯簡短表示，「那個誰做的，我都不曉得」。但從片尾可得知，該系列影片的製作人是民眾黨文宣部主任許甫與楊寶楨，而監製同樣也是許甫。記者向許甫詢問柯文哲稱「不知誰做的」一事，出稿前尚未得到回覆。

對於民眾黨立法院黨團副主任蔡峻維請辭，黨團擬規劃楊寶楨接任該職缺，柯文哲被堵訪時證實，「目前是這樣」。

另外，「2023年音樂與潮流鞋市集」活動中有一橋段是簡易問答。主持人詢問柯文哲，如可更上一層樓後要為年輕人做什麼？柯表示，現在年輕人想創業的心，都會被高房租、高房價吃掉，低薪也要解決，但這問題很複雜要從總體經濟來討論。

▼許甫為「一週畫眾點」製作人兼監製。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）