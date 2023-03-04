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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒轟「柯規蔣隨」社子島自救會爆衝突！　居民杯葛抗議北市府說明會

▲▼ 社子島自救會團體爆衝突 。（圖／地政局提供）

▲社子島自救會團體爆衝突 。（圖／地政局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市社子島開發案延宕，北市府上午在社子島舉辦申請剔除社子島區段徵收說明會，不料，社子島自救會不滿市府事先沒溝通，率領居民前往杯葛，在北市地政局長陳信良、土開總隊長黃群抵達現場時，自救會成員衝向前抗議，並高喊「要求原地改建」、「剔除徵收」，與警方爆發衝突推擠。隨後，因抗議衝突不斷，陳信良只好先行離去，說明會無疾而終。

北市府於今（4）日上午10時在中洲區民活動中心，與向內政部陳情不納社子島區段徵收範圍的居民溝通，及說明剔除原則、相關權益與負擔。地政局指出，但因場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開。

自救會要求蔣萬安兌現承諾，認為說明會不叫溝通，對此感到非常遺憾與憤怒。蔣萬安選前承諾由下而上的溝通模式是否只是隨口說說？若蔣市府執意延續柯市府的政策方向、輾過社子島，居民也將為了保衛家園繼續抗爭。

▲▼ 社子島自救會團體爆衝突 。（圖／地政局提供）

自救會怒嗆，過去因柯市府獨裁、強硬的執政風格，導致居民對於市政府舉辦的說明會、審議會有強烈的不信任感及敵視，因此曾建議蔣市府此時應先停止各項與生態社子島相關的會議，優先解決居民房屋修繕的需求，真正走入社區緩解長輩們的憂慮並化解對立；若一邊舉行會議壓迫居民、一邊對外宣稱傾聽與溝通，不但無助於解決糾紛，反而更彰顯市府的虛偽。

地政局表示，北市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府亦將配合內政部審議予以剔除。

截至112年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%，土地所有權人持有土地面積 37,147.51 ㎡，佔社子島全區 約1.23 %。由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意。地政局呼籲申請欲剔除區段徵收之居民積極整合。
 

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