賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯攝）



記者詹宜庭／台北報導

南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨候選人林明溱4萬3293票。對此，媒體人朱凱翔今日在臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，國民黨之所以會敗選，就是因為提名失誤，完全執政的鐵票區，多年來卻培養不出幾個接班人。若要說民進黨主席賴清德多神？他則認為，就是國民黨送頭而已。

朱凱翔4日晚間在臉書粉專「不演了新聞台」發文指出，這樣的選舉結果完全不令人意外，因為這一敗完全就是敗在國民黨提名失誤。從選民的角度來看，林明溱無論立委、縣長都做過了，到底為什麼還要再投這一票？但反觀蔡培慧，她蹲了這麼久，為什麼不能給她試試？

另從政黨的角度來看，朱凱翔透露，選民認為國民黨懶惰又無能，完全執政的鐵票區，多年來卻培養不出幾個接班人。提名新人或許還有點氣魄，但國民黨卻派老人吃老本，因此選民用選票證明了「沒有非你不可。」

朱凱翔更以棒球比賽譬喻道，「先發投手決定七成勝負」，在對戰組合確定之後，勝負也差不多決定七成，就是這麼簡單粗暴。至於要說賴清德多神？他則認為，若要說民進黨回魂也多了，就是國民黨送頭而已。