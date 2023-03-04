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快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

記者崔至雲／台北報導

南投縣第二選舉區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票贏過國民黨候選人林明溱的4萬3293票，藍營敗選。對此，國民黨主席朱立倫表示，「我們努力不夠，這場選戰我們沒有成功，對不起大家！」但仍感謝南投所有朋友們站出來投票，展現台灣的民主，更要感謝在基層每一位辛苦打拚的志工們、支持者，還有林明溱、縣長許淑華以及到南投力挺林明溱的每一位縣市長與民意代表，謝謝大家一起努力，大家都盡了最大的努力。

▲▼針對林明溱敗選，國民黨主席朱立倫鞠躬道歉。（圖／國民黨提供）

▲針對林明溱敗選，國民黨主席朱立倫鞠躬道歉。（圖／國民黨提供）

朱立倫指出，「今天傍晚，我們在南投的立委補選敗選。這次的結果讓我們清楚，重返執政的路上不一定那麼順遂，但我們仍會團結努力，繼續努力拚。我們要有深刻的認知，即使民進黨造謠抹黑、內政外交失調，民眾對我們的支持絕不是理所當然。」

朱立倫表示，「這次，不管是林明溱同志、許淑華縣長或是所有來輔選的縣市首長以及基層同志，大家都用盡全力了，我對大家表示最深的感謝。謝謝所有民眾的支持，謝謝各地國民黨員的努力，深深感謝。過程中我很感動，但是我們努力不夠。身為黨主席，我必須負起全部的責任，必須向所有支持者表達深刻的歉意與反省」。

朱立倫也承認，這樣的結果是對國民黨的一大警訊，在2022累積民眾的眾多期待，但未來唯有團結，持續與民眾站在一起，大家需要攜手團結才有辦法不負人民所託。
 

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