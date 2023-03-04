批林明溱毫無戰力！　黃揚明籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大

記者詹宜庭／台北報導

南投縣第二選舉區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧以4萬5218票、49.44％的得票率，贏過國民黨候選人林明溱的4萬3293票、47.34％得票率。資深媒體人黃揚明4日表示，林明溱毫無戰力的模樣是國民黨保守政治的縮影，若藍營支持者只會怪罪綠營仿效中二補選模式，而不督促國民黨中央檢討提名機制，國民黨2024選舉敗選的可能性仍大。

▲南投立委補選投票率。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

黃揚明今日分析，民進黨終於盼到久違的勝選，新任黨主席賴清德旗開得勝，僅3個多月就將南投選區，從落後超過2萬票逆轉勝近2千票，但這對國民黨來說絕對是嚴重警訊。黃揚明指出，國民黨1月提名林明溱時，黨內有民調顯示他將大勝10％以上，因此林採取低調戰法，以冷處理方式不讓選情激化。

黃揚明透露，民進黨在賴清德就任黨主席後整軍備戰，派出副祕書長黃建嘉進駐選區督軍，營造全黨挺一人氛圍。直至2月中下旬，國民黨才發現民調數據被民進黨逼近，但當時距離選舉只剩不到半個月，再加上林明溱還擊力道極其薄弱，團隊無戰力可言。

至於林明溱敗選原因，黃揚明斷言，他最大的不利就是南投市贏的不夠多。去年九合一大選，許淑華在南投市狂贏9千多票，而這次林明溱僅小贏1616票，在竹山、名間各大輸2千多票。

黃揚明認為，這次敗選對國民黨主席朱立倫來說絕對是「有傷而無益」；而對國民黨2024總統熱門人選、新北市長侯友宜而言，他缺席選前之夜，恐遭藍軍支持者質疑「歲月靜好」風格，接下來侯該如何扮演好「最強母雞」角色才是重要課題。

黃揚明說，雖然賴清德終於能露出鬆口氣的笑容，但補選畢竟不是大選，雖然蔡培慧當選，但仔細看她的得票率沒有過半，因此明年一月蔡培慧的席次保衛戰仍不好打。另外，他也強調，林明溱毫無戰力的模樣是國民黨保守政治的縮影，若藍營支持者只會怪罪綠營仿效中二補選模式，而不督促國民黨中央檢討提名機制，國民黨2024選舉敗選的可能性仍大。