6歲童玻璃割手腕全是血...母衝警所求救　桃警開道「5分鐘送醫」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一名6歲羅姓男童昨（3）日晚間在住家玩耍不慎被玻璃割傷左手腕，當場鮮血直流嚇壞家人，當時媽媽與阿公發現後趕緊向龜山警方求助，員警直覺男童可能割破動脈才流血不止，以警車緊急開道護送就醫，僅5分鐘就送達醫院，醫護人員緊急為男童縫合幸無大礙，家人則向警方感謝不已。

▲桃園市龜山區1名6歲羅姓男童昨天晚間貪玩被玻璃割傷左手腕，鮮血直流嚇壞家人，媽媽向警方求助，警車協助開道5分鐘抵達醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區1名6歲羅姓男童昨天晚間貪玩被玻璃割傷左手腕，鮮血直流嚇壞家人，龜山警方協助開道送達醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨天晚間6時許，羅姓男子與邱姓媳婦神色慌張衝入龜山派出所求助，稱家中6歲男童玩耍時被玻璃割傷左手腕血當場流不止，員警呂尚軒、吳俊佑聽聞立刻起身協助，因正值下班尖峰，員警憂心找來救護車會延誤送醫時間，立即發動巡邏車開啟警示燈鳴笛開道，僅僅5分鐘內便將男童送至最近的桃園聖保祿醫院急救。

▲桃園市龜山區1名6歲羅姓男童昨天晚間貪玩被玻璃割傷左手腕，鮮血直流嚇壞家人，龜山警方兩度協助開道送醫急救，男童與家人才鬆下一口氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

醫護人員檢視傷處立即止住流血，醫護人員表示男童並未傷及動脈，但仍有嚴重傷及韌帶傷勢，建議轉送林口長庚醫院，員警隨即又護送邱女母子趕抵林口長庚醫院爭取就醫時間，所幸經過醫護人員縫合傷口後已無大礙。

龜山派出所副所長許書維呼籲，家中若有好動之幼童，平時應教育勿接觸並遠離危險物品，避免釀成憾事。對於員警敏銳判斷情勢且積極協助，護送男童就醫，還能維持均速確保民眾及用路人安全頗為讚揚，勘為同仁之表率。