第1屆水晶能量解讀師11人　台南長榮酒店授證

▲社團法人身心靈能量顧問協會，4日在台南長榮酒店舉辦第1屆水晶能量解讀師的授證儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

各種寶石均有專業鑑定師，水晶則有「能量解讀師」，社團法人身心靈能量顧問協會，4日在台南長榮酒店舉辦第1屆水晶能量解讀師的授證儀式，由童沛慈理事長親自授證，首屆20人報名，有14人通過考試獲頒證照。

童沛慈表示，每人身上配戴水晶類的水晶、半寶石、甚至鑽石都帶有能量和磁場，對主人的運勢，健康、財富，甚至人緣和情感都產生影響，只是一般人無從感應，就依傳統的說法：粉紅水晶代表招桃花、黃水晶象徵招財富來「論斷」水晶的功能，這種說法其實很狹隘。

童沛慈說，過去水晶被一些人導入通靈、宗教和神鬼的概念，變成玄之又玄的「神器」，事實上水晶內含複雜的能量波，呈現沈澱的狀態，內含很多資訊和秘碼，可藉由受過專業訓練的「翻譯官」或「感應師」把它解讀出來，再幫忙擁有它的主人將感應的那把鑰匙打開。

▲童沛慈指出，有些水晶處於負面磁場而產生負能量，可藉由一支音叉輕敲將水晶淨化。

社團法人身心靈能量顧問協會理事長童沛慈表示，該協會的主要宗旨在培育能解讀水晶能量的解讀師，撇除通靈和宗教的迷信，幫忙大家把收藏的水晶能量「解碼」，改善個人事業、健康、財富、甚至精神狀態。

從2017年透過上千個案的解讀或分析，成為「水晶翻譯官」的童沛慈，透過自身豐富經驗和學員傳承分享，參加水晶能量解讀師課程的學員包括鑽石新手、心靈療癒師、飾品設計師和水晶礦石專家，學員必需通過筆試、術試、口試和個案報告4個關卡的嚴格篩選才能獲得證照。

童沛慈表示，台灣擁有水晶類寶石或鑽石的民眾很多，透過水晶的解讀，可知道身上這些寶石和自己的對應關係，甚至可了解因戴錯水晶，產生負能量對自己造成影響。童沛慈指出，有些水晶處於負面磁場而產生負能量，可藉由一支音叉輕敲將水晶「淨化」，這也是水晶能量解讀師的工作之一，水晶的淨化能夠讓它維持高頻能量，才能將水晶的功效及能量應用最大化。