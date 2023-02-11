　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

▲台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命希望的無私奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命希望的無私奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，這份無私的奉獻，除協助市府服務本市勞工外，也是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

▲台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命希望的無私奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局召募台南市各界勞工，配合市府辦理各項休閒、育樂活動、支援勞工局各項勞工事務、職災勞工電話關懷及服務台引導服務等相關工作，服務績效深獲台南市各界勞工朋友之肯定，更有多名志工投入「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕，至官田區二手家具倉庫協助整理二手家具，或幫忙修繕案家整理環境等，亦有志工〈吳秋儀〉捐贈偵煙型火災警報器，促進弱勢修繕案家居住安全。志工優異的表現歷年來也多次榮獲勞動部評定為全國績優勞工服務團隊，為市府及台南市勞工增添無限殊榮。林美燕議員及林依婷議員團隊也到大會現場慰勞志工。

在授證及表揚大會中王鑫基局長除肯定志工的優異表現之外，更勉勵志工夥伴將「發揮志工愛、匯集勞工情」的精神一直延續下去，共同打造黃偉哲市長的「志工大台南」願景，讓台南成為有情有疼心的好地方。王鑫基局長亦期盼大家今後仍本著配合市府服務市民之精神繼續為市府及台南市勞工朋友來努力、打拚，進而促進本市的勞資關係更和諧、更進步。

▲台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命希望的無私奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次大會中表揚服務績優人員名單如下：
服務滿25年貢獻獎: 林倩雲
服務滿20年榮譽獎：陳怜瑾
服務滿15年金座獎: 陳美華、范紫華、李人傑
服務滿10年銀座獎：林淑華、莊淑燕、蔡陳秀美、鄭淑芬
服務滿5年銅座獎：吳秋儀、朱麗華、蘇玲秀、李英章、陳玉蘭
績優志工獎：趙惠萍、方翠娥、林倩雲、李峯男、吳岱臻、王桂英
全勤獎：曹至清、鄭芳名、吳翠蓮、余麗卿、翁天佑、莊淑燕、鄭淑芬、鄭茵、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、李英章、吳岱臻、李峯男、梁瑪利、楊千慧。

ET快訊
唐玲肝功能亮紅燈！　複查晴天霹靂：我居然是那1%的人
健身渣男%%完想白嫖！　肘擊踹飛援交妹
峮峮帛琉秀「比基尼辣照」！　身材全看光
美光資遣費「他爽領10個月」：比分紅還大包
北市殯儀館塞爆！　80遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」
快訊／基隆台2線嚴重車禍！　1死4傷
陸「弔唁星雲團」機場內被擋下！　揚州副市長悲嘆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

性別平等好好講　瞭解性別平權跟上國際趨勢

台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

性別平等好好講　瞭解性別平權跟上國際趨勢

台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南　黃偉哲：期待兩市今年精彩交流

新北安坑輕軌通車市集開幕　青農蔬菜、好茶、羊乳等你來嘗鮮

台南東門陸橋封閉施工　周邊道路號誌週期改善交通更順暢

快訊／基隆人注意！市府體恤市民儲水不及　停水延後1週

逾百對新人情人節預約結婚登記　桃園各戶所送景福宮助孕小物

素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

緩解全台血荒 高虹安化身捐血大使呼籲民眾捐熱血

高檢署「醫療事故預防及爭議處理法研討會」　盼減少醫療糾紛

女友跟夜店男％了！他氣瘋啃脖硬上「淨化」　男炸綠光還慘賠錢

原民少年遭槍殺！警辱「就是要錢」拒說案發地　家屬30天後終招魂

林襄代班《小明星》曝焦慮！　讚吳宗憲像「百科全書」：眼神很溫暖

南韓第一夫人「機密錄音檔」流出　法院判網媒賠償1000萬

曾雅蘭妹夫赴土耳其救災！　家人憂心理創傷…他的回答Man爆了

唐玲胃癌末期「肝功能亮紅燈」！複查晴天霹靂：我居然是那1%的人

橘子嘉年華今登場　完成任務抽來回機票、特斯拉

快訊／今增82死！本土+18000　40多歲男高燒、跌倒「住院逾2周亡」

快訊／國3竹山段3車連環撞！自小客車尾撞爛　3大1小送醫

鄉土劇男星投資大賺「出租一堆房子」　曾一周獲利39萬

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

地方熱門新聞

快訊／基隆市停水「延後1週」

嘉義民生公園道將圳打造水岸森林廊道

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

桃園燈會還有三天！搭火車來富岡抽黃金

台東縣府率團前進馬祖行銷台東鳳梨釋迦

攜手TVBS副董啟動愛無限　謝國樑盼送關懷

日本官員考察台南新化果菜市場讚譽有加

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南

亞洲大學教職員自發捐1日所得賑災　董事會加碼148萬

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

金唐殿百足真人蜈蚣陣蕭壠文化園區祈福

民進黨台南主委被檢舉介入長照標案

台南市勞工局授證表揚勞工志工

更多熱門

相關新聞

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南

野崎孝男顧問赴山形演講介紹台南

身兼台南市城市外交顧問及「山形市・台南市交流推進顧問的野崎孝男，近日應邀赴台南友誼市山形市演講，吸引山形正副市長、正副議長與議員、商工會議所會頭、日華親善協會會長、在地企業主等共計60多位當地重要人士前來參與。

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

台南東門陸橋封閉施道路號誌週期改善

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

台南自小客行駛中離奇爆炸　驚悚影像曝

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

即／台南休旅自撞分隔島成火球　駕駛全身焦重傷亡

台南永康水泥預拌車右撞輾死腳踏車騎士

台南永康水泥預拌車右撞輾死腳踏車騎士

關鍵字：

台南勞工局授證勞工志工

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

發錢了！一條件可領「57600元」

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

東京大雪警報　上百航班取消

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面