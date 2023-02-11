台南市勞工局授證　表揚優秀勞工志工

▲台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命希望的無私奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局11日上午舉行志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，這份無私的奉獻，除協助市府服務本市勞工外，也是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

勞工局召募台南市各界勞工，配合市府辦理各項休閒、育樂活動、支援勞工局各項勞工事務、職災勞工電話關懷及服務台引導服務等相關工作，服務績效深獲台南市各界勞工朋友之肯定，更有多名志工投入「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕，至官田區二手家具倉庫協助整理二手家具，或幫忙修繕案家整理環境等，亦有志工〈吳秋儀〉捐贈偵煙型火災警報器，促進弱勢修繕案家居住安全。志工優異的表現歷年來也多次榮獲勞動部評定為全國績優勞工服務團隊，為市府及台南市勞工增添無限殊榮。林美燕議員及林依婷議員團隊也到大會現場慰勞志工。

在授證及表揚大會中王鑫基局長除肯定志工的優異表現之外，更勉勵志工夥伴將「發揮志工愛、匯集勞工情」的精神一直延續下去，共同打造黃偉哲市長的「志工大台南」願景，讓台南成為有情有疼心的好地方。王鑫基局長亦期盼大家今後仍本著配合市府服務市民之精神繼續為市府及台南市勞工朋友來努力、打拚，進而促進本市的勞資關係更和諧、更進步。

本次大會中表揚服務績優人員名單如下：

服務滿25年貢獻獎: 林倩雲

服務滿20年榮譽獎：陳怜瑾

服務滿15年金座獎: 陳美華、范紫華、李人傑

服務滿10年銀座獎：林淑華、莊淑燕、蔡陳秀美、鄭淑芬

服務滿5年銅座獎：吳秋儀、朱麗華、蘇玲秀、李英章、陳玉蘭

績優志工獎：趙惠萍、方翠娥、林倩雲、李峯男、吳岱臻、王桂英

全勤獎：曹至清、鄭芳名、吳翠蓮、余麗卿、翁天佑、莊淑燕、鄭淑芬、鄭茵、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、李英章、吳岱臻、李峯男、梁瑪利、楊千慧。