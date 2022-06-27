TTQS評核授證　台南市勞工局等3單位再奪金牌

▲台南市政府人才培育創佳績，勞工局及其所轄南門勞工育樂中心、公務人力發展中心榮獲「2021年度TTQS人才發展品質管理系統評核」金牌肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府人才培育創佳績，勞工局及其所轄南門勞工育樂中心、公務人力發展中心榮獲「2021年度TTQS人才發展品質管理系統評核」金牌肯定，27日由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟至台南市政府頒獎授證。

台南市勞工局是唯一地方政府職業訓練機關，連續11年榮獲11面金牌，更帶動所轄南門勞工育樂中心所辦理的勞工學苑連續榮獲8面金牌，另南市公務人力發展中心亦是全國唯一蟬聯10連金的公務人力培訓機構，台南市政府在人才培育及訓練品質績效卓越，迄今共獲29面金牌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部TTQS評核制度推行至今已邁入第16年，110年約有1500家企業機構及訓練機構參與TTQS評核，僅有36家企業及訓練機構獲得金牌佳績，獲獎率僅2％，台南市政府團隊奪得3面金牌，實屬不易。勞工局王鑫基局長表示，城市競爭力要靠人才，而人才則要靠培育，勞工局長期培育勞工提升職能，不僅高標準自我要求辦訓品質，更以「領頭羊」的角色帶領本市辦訓單位共同提升培育品質，公、私部門共同攜手強化勞工朋友的職能、增進職場競爭力。

王鑫基局長指出，市長黃偉哲非常重視人才培育工作，不僅提升市府人員公務職能，更強化勞工職能；勞工局在「人才培育」方面，導入TTQS人才發展品質管理系統，持續改善精進，依目標客戶需求開辦客製化的人才培育課程，為協助失業者習得一技之長，以及提升在職者工作職能，110年共開辦69個班次訓練課程，培育近2000人，訓後就業率超過8成以上；另結合國立成功大學辦理勞工領袖大學，共175位學員完成訓練課程，9成以上學員訓後回饋有助於工作職能提升；另為扶持身障者創業所建置的「晴天坊網路暨實體據點展銷平台」，成立迄今也創下新台幣6844萬銷售額的好成績，成功拓展就業弱勢者展銷平台效益。

勞工局長王鑫基說不僅透過職業訓練提升技能，協助就業，勞工朋友休閒也是很重要的一環，勞工局南門勞工育樂中心所辦理的「勞工學苑」，是以提升勞工幸福感為元素，藉由一系列生活、休閒及親子優質課程，帶動勞工朋友們進修學習風氣，更開辦職場大小事講座，以多元議題和市民分享創造共好，不僅成功塑造「持續學習、幸福永續」的品牌形象，良好的培育品質更獲得金牌肯定。