首日酒駕大執法　二分局嚴打酒駕5件並查獲毒品

▲台南市警察局3日起連續執行執行4天之取締酒後駕車工作，台南市警二分局首日查獲酒後駕車5件，毒品案1件1人、通緝犯1人，有效維護轄區安全環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局3日起連續執行執行4天之取締酒後駕車工作，嚴加取締酒後駕車之惡行，市警二分局於3日夜間9時起規劃警力40名取締酒後駕車勤務，針對中西區重要聯外道路採口袋型路檢及多點守望方式來嚴打酒駕惡行，並就針對轄區酒店、酒吧、KTV等易飲酒處所實施臨檢約制工作。

整晚勤務也查獲酒後駕車5件，違法送辦4人、違規裁罰1人、毒品案1件1人、通緝犯1人，有效維護轄區安全環境。

其中中正派出所警員楊淯鈞、李佑全、邱黃秉義在4日0時許，勤務當中發現1輛擦撞路邊車輛致車損肇事逃逸案件，駕駛經攔檢未停受檢。但員警鍥而不捨沿途調閱監視器追查涉案車輛至安南區科技園區附近。

在員警於路口調閱監視器影像時，眼尖發現郭姓男子（25歲、安南區人、有毒品資料）深夜手持1只牛皮紙行走於科技公園大道上準備駕車，其沒想到深夜竟有員警出現，急忙閃躲欲上車離去。經員警上前盤檢，發現所攜帶之牛皮紙袋竟藏有裝第三級毒品愷他命9包、28公克及毒品咖啡包40包、74.13公克，當場即予逮捕並帶回所內實施毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例調查送辦，並持續溯源追查毒品來源及用途。

二分局表示，5日上午5時30分起將有「2023台南古都國際半程馬拉松」活動，許多參賽跑者也都先至台南市旅遊住宿，中西區相關賽程使用之包括中華西路、府前路、南門路、健康路等道路，4時起將會陸續實施交通管制管制，也請台南市民多予注意及配合，警方也將展現台南優質服務、安全順暢之原則，來做好這項熱門國際賽事安維工作。