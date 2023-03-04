3好友嫌打零工賺太少　集資15萬賣「加料咖啡」沒賣出1包就被逮

▲3好友集資15萬賣毒咖啡包，還沒賣出去就全被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警分局接獲線報，台中朝馬某旅社有毒販正分裝毒品販售，立刻前往查緝，最後當場逮捕3人到案，3人坦承因為嫌打工每個月賺2萬元太少，聽說賣「加料」咖啡包很好賺，所以才集資15萬元想大賺一筆，才剛花7萬買毒分裝就被查獲，直呼「血本無歸」。

警方調查，30歲的徐姓男子、24的詹姓以及19歲的羅姓男子，平時以打零工維生，但因嫌棄每個月2萬元的收入不夠花，又聽聞朋友說「加料咖啡很好賣」，3人湊齊15萬元起頭，先花7萬元購入2百包毒品咖啡包，在網路上刊登訊息準備買家上門。

▲3好友嫌打零工賺太少，集資15萬買毒咖啡包，還沒賣就先被警方查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

3人與買家相約在台中朝馬某旅社準備面交，但萬萬沒想到沒等到第一組買家，就先遇到警察，整批貨就被警方查獲，讓3人當場傻眼，直呼根本還沒賣就被逮，警方訊後也依照毒品罪嫌將3人移送地檢署偵辦。

萬華分局指出，在網路上發現有人以暗語販售摻有k他命、搖頭丸的毒品咖啡包，追查後發現毒販在等待面交，立刻前往台中朝馬某旅社逮人，並當場起獲2百包毒品咖啡包。

據悉，徐、詹以及羅等3人，相約集資賣毒品咖啡包，每包進價250元，市價可以賣到4、5百元，但沒想到「創業維艱」，還沒開始販售就被警方全部繳獲。