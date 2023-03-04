男酒駕騎機車載大型風扇太招搖　南警攔查公共危險送辦

▲60歲胡姓男子酒駕並使用機車後座綑綁工業用電風扇，後座機車扇葉甚至高於肩部，明顯違規超載，騎乘在道路被市警五分局員警發現攔車查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了防止酒駕肇事，台南市警五分局於3月3日至7日期間，同步取締酒後駕車專案，五分局首日即連續查獲6件酒駕案件，分別依法開單扣車或依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

一名60歲胡姓男子使用機車後座綑綁工業用電風扇，後座機車扇葉甚至高於肩部，明顯違規超載，騎乘在道路上引起往來用路人注目，胡男騎經北區北門路段時遭實踐派出所員警發現，胡男載運之工業風扇已違規超載，攔下盤查時發現胡男面有酒容，對談時亦散發陣陣酒氣，經過酒測，呼氣酒精濃度超過法定標準值，員警依法將胡男以公共危險罪送辦。

據了解，胡男字中午在南區工地喝了2瓶酒，傍晚騎車到安平區的公司簽下班，再從安平欲騎往北區的住家。騎乘的距離橫跨台南市區，一路上大型風扇掛載在機車後座也引騎其他民眾側目，更引起員警的攔查，最後被發現酒後駕車，移送法辦。

市警五分局取締酒駕絕不手軟，首日即連續取締6件酒駕，並持續針對酒駕加強執法。提醒民眾不要忽略「不自覺酒駕」的警覺，部分民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。請選擇「代客駕車」或搭乘計程車，千萬不要有任何的僥倖心理，以保障自己和其他用路人的安全。