2男深夜攜毒打玩娃娃機　卻因違規臨停遭警查獲

▲蔡姓男子2嫌，因在金華路與中正路口違規臨停打玩選物娃娃機，為巡邏經過之二分局南門派出所所長周有謚等發現上前攔檢，起獲愷他命、毒品咖啡包。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

19歲蔡姓男子，2日深夜11時許開車載著19歲嚴姓友人到市區遊玩，2人因在金華路與中正路口違規臨停打玩選物娃娃機，為巡邏經過之二分局南門派出所所長周有謚等發現上前攔檢，起獲愷他命、毒品咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦

警方說蔡嫌2人一見員警神情慌張，尤其蔡男在員警詢問有無攜帶違禁物品時，慌張的直說只有錢包及錢而已，慌忙當中其外套口袋竟掉出愷他命10包、13公克及毒品咖啡包7包14公克；在旁之嚴姓友人也當場如洩氣氣球般，乖乖拿出其口袋內之愷他命2包、7公克及毒品咖啡包5包、10公克交付。

警方調查，蔡、嚴2男來台南市區找朋友吃完牛肉湯宵夜後，開車行經金華路與中正路口，看到路旁娃娃機店，兩人童心大開下車打玩，不料因車輛違規臨停交叉路口被巡邏員警注意盤檢，經清點兩人共攜帶第三級毒品愷他命20公克及第二、三級毒品咖啡包24公克，兩人當場為員警上銬逮捕，經帶回所內實施毒品及尿液檢驗均呈現第二、三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例送辦，並擴大追查毒品來源。