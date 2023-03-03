貨車司機酒駕拒測卻看走眼　落跑遇「金牌辣媽女警」下場慘了

▲葉姓男子被捕後拒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄開貨車的葉姓男子（37歲）因酒駕被楠梓分局女警黃雅琳攔下，葉男見黃雅琳只有一個人值勤可欺，竟直接加足油門「落跑」，不料，女警不僅騎警車猛追，更下車追捕，葉男敵不過女警的窮追威力，只能下車「投降」，殊不知，原來黃雅琳曾獲警政署全國柔道比賽金牌，有「金牌辣媽女警」稱號，這次落跑的葉男算是踢到鐵板。

不過，葉男被捕後不願接受酒測，警方一共開出4張罰單，葉男最高可能面臨總計24萬6000元罰鍰。

▲葉姓男子棄車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局加昌派出所女警黃雅琳2月26日上午11時許在楠梓區德中路擔執行交通稽查取締勤務，看到葉男開著車未繫上安全帶，並有酒容及車內還明顯散發酒氣，立即要求該貨車駕駛靠邊停車。

▲女警黃雅琳（右）表現出色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

葉男一開始假裝配合要熄火下車，隨後卻踩油門加速竄逃，沿路瘋狂闖紅燈、逆向，沿著大學南路、德中路、大學29路逃竄，黃員見狀以無線電通報警網協助攔檢，葉男最後在大學62街轉角直接棄車逃逸，黃員見狀下車跑步追進一旁建築空地內，並成功查獲葉姓駕駛，葉男坦承稍早有喝酒，因為害怕累犯被關才拒檢，警方告知拒測規定後葉男仍堅持拒測，依規定告發取締並移置保管其車輛。

▲女警黃雅琳值勤認真負責。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，葉男因拒測罰單，至少開罰18萬元，須接受安全講習並被扣車，警方另查出葉男根本沒有駕照，無照駕駛開罰6000元至1萬2000元，危險駕駛開罰6000元至2萬4000元，攔檢不停開罰1萬元至3萬元，所以葉男很可能會面臨總計最高24萬6000元的罰單，葉男為自己失慮的行為付出慘痛代價。

葉男這次遇到的女警黃雅琳擔任警察8年，身高165公分，曾獲2016年內政部警政署全國柔道比賽金牌，已婚並育有2個孩子，有「金牌辣媽女警」稱號，分局表示，黃雅琳這次以冷靜沉著、臨危不亂膽識，充分展現平時的訓練成果，僥倖的酒駕男遇到柔道金牌女警也只能狼狽遭逮。

