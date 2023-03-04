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蘭花從恐龍時期就存在！12公尺巨獸裝置藝術現身「國際蘭展」展出

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

▲藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

記者林育綾／綜合報導

蘭花早在白堊紀時期就存在！藝術家陳普以植物蘭花為發想，創作出12公尺高的巨大「Orchid獸」、「共生站」等藝術作品，訴說蘭花從恐龍時代到今日、未來的演進及想像，今（4）日起將於台南「2023 TIOS臺灣國際蘭展」展出，是一場讓恐龍與蘭花「共生」的有機藝術創作。

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

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▲「共生站」寬7公尺、高5公尺，宛如維持著濕度及溫度的曲面溫室，是他對於蘭花共生的未來想像。（圖／日目視覺藝術）

陳普在創作發想的過程中意外發現，蘭花不僅是世界上演化最為完整、單一屬種類最多的植物，甚至早在白堊紀時期即存在，經過演化，在世界上不同緯度及高度，以不同的姿態而與地球共存著。

陳普認為，蘭花會依所在地的特性，而改變並衍化出特別的樣貌，跟他的創作特色有許多相似之處，像是「Orchid獸」(Orchidsour)的8條腿，表現的是蘭花多根的附生特性。作品中也很清楚感受到，植物與環境的有機共生，宛如形成了個自帶體系的微生態，擁有極豐富的呈現方式。

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

▲▼「Orchid獸」(Orchidsour)的8條腿，表現的是蘭花多根的附生特性。（圖／日目視覺藝術）

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

這次藉由國際蘭展將展出他的最新作品「共生站」，詮釋出他對於蘭花共生的未來想像。寬7公尺、高5公尺的透明氣膜，宛如維持著濕度及溫度的曲面溫室，內部的金屬結構以移動、組合、堆疊為發想，金屬片架構起具孔隙的栽植主體，建立了低中高生態層，並且維持內外空氣循環。

他想像，未來在星際探索的冒險家，攜帶著演化最詳盡並且種類最多的蘭花，作為移動實驗溫室的生命物種。共生站所創造出不同屬性的微氣候，在不同高度創造層流，產生不同的植生環境，讓這趟探索之旅充滿期待。

「共生站」還有實際應用的可能，陳普讓多半長在室內的蘭花品種，能夠透過不規則且具多變性的溫室，而有著在戶外養育的機會，等於將視覺藝術導入產業發展的思維。

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

▲▼「共生站」，詮釋出他對於蘭花共生的未來想像。（圖／日目視覺藝術）

▲▼藝術家陳普以蘭花的演化和生態為靈感發想，創作「共生站」及「Orchid獸」巨型裝置藝術作品。（圖／日目視覺藝術）

而此次在蘭展登場的「Orchid獸」是一座高達12公尺的巨型裝置作品，也成為官方吉祥物；另還有高達8公尺的「蛇頸龍」，在白天與夜晚分別呈現出不同的氣氛，更與當地環境與地貌融合。

「共生站」及「Orchid獸」(Orchidsour) 與蘭花有機共存，並且成為為生態的共生關係，將於3月4日～3月19日在台南後壁《2023 TIOS臺灣國際蘭展》展出。

《2023 TIOS臺灣國際蘭展》相關資訊
日期：3月4日（六）至3月19日（日）
時間：9：00～18：00
地點：臺灣蘭花生物科技園區
地址：臺南市後壁區烏樹里烏樹林325號
官方網站：http://tios.tw

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