黃偉哲號召台南隊進軍東京食品展　盼開拓台灣農產國際通路

▲台南市長黃偉哲將帶領9家參展廠商及農產台南代表隊，進軍世界三大食品展之一的「東京國際食品展」開拓國際通路，向日本市場推廣台南特色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



東京食品展即將於3月7日開幕，台南市政府2日舉辦行前記者會，市長黃偉哲及議員沈震東、朱正軒皆到場，黃偉哲宣布他將帶領9家參展廠商及台南市農產運銷、南瀛農產、台南市各農會、奇美食品、黃金蕎麥等農產台南代表隊，進軍世界三大食品展之一「東京國際食品展」開拓國際通路，向日本市場推廣台南特色。





市長黃偉哲表示，台南睽違三年再次參展東京國際食品展（FOODEX JAPAN），這次因應疫情對國際市場的影響，針對外銷品項進行調整，參展產品以「好保存、好上架、好方便」為原則，行銷以「企業對企業（B2B）」為方向，讓台南農產品快速滿足日本超市與量販業者所需。



除了官方的往來，黃偉哲強調這次參展是與民間一同打團戰，除了台南的旗艦農產品，也與農漁會、食品業者合作，將加工後的鳳梨與芒果果乾、果汁及毛豆、文旦、虱目魚系列產品一起帶到日本，期盼吸引各國買家洽談合作，打下台南優質農特產外銷通路的良好根基。





此外，黃偉哲這次也特別安排「台南400-蘭得有心人」白色情人節款蘭花跨海到日本亮相，今日記者會場同步展示此款蘭花，讓現場眾人無不讚嘆連連。他強調，不管是吃的、喝的、用的、玩的，這次都要一併帶去東京食品展，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的堅強實力，也希望未來農會及農產公司持續與南市府攜手合作，一起向亞洲盃、世界盃邁進。





農業局說明，東京國際食品展是亞洲規模最大的食品展，許多日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商，都會前來了解接洽並評估進口，是打入日本市場非常重要的管道。台南館這次以台南400的形象設計，並製作中日英文的產品型錄，一方面讓台南館在世界舞台上更加吸睛，另一方面也方便參展廠商做一對一的商業洽談。





今日記者會農業局也展示在東京參展的攤位設計，以台南廟宇及紅磚牆為元素，參考台南400年的視覺色彩，希望為日本買家帶來視覺與味覺的雙重饗宴，將台南富有文化的優質農產行銷到國際。