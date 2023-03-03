國際蘭展開幕　賴清德喊話產官合作讓台灣蘭花行銷全世界

▲副總統賴清德3日出席「2023臺灣國際蘭展開幕典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德3日上午前往台南出席「2023台灣國際蘭展開幕典禮」，並頒發「全場總冠軍」及「全國盃青農教育蘭花景觀佈置競賽」第一名等2項得獎獎座。賴期盼，中央和地方皆能透過產官學合作，讓台灣蘭花行銷全世界，帶給台灣更多、更好、更大的經濟價值。

賴清德致詞表示，今天出席「2023年台灣國際蘭展」要代表蔡總統歡迎來自海內外的貴賓，也感謝世界蘭花會議（WOC）信託基金會理事長Dr. William Riley對「台灣國際蘭展」的肯定，並宣布2024年世界蘭花會議展即將在台南舉辦，這給予臺南莫大的鼓勵。

賴清德感謝業界與專家學者們19年來與政府合作，達成非常好的成果。第一項成果，是「台灣國際蘭展」已與「東京蘭展」、「世界蘭展」並列世界三大蘭展。這歸功於蘭農的努力，以及與業界專家共同合作，培育出新的蘭花，讓新品種花卉在每屆蘭展中綻放美麗光彩，吸引許多貴賓及民眾來參觀，並讓「台灣國際蘭展」辦得一年比一年好，同時也必須不斷地吸收各國經驗，讓「台灣國際蘭展」持續進步。

賴清德提到，第二個成果，是現在台南的「台灣蘭花生物科技園區」已是全球具規模的蘭花產業聚落，栽培面積有999公頃，年產值約72億元之多，是大家19年來的努力成果。

第三個成果，則是蘭花育種及生物科技技術持續進步。賴清德說，繼去年「力挺烏克蘭」的烏克蘭國旗蘭花後；最近土耳其及敘利亞邊境發生地震，造成重大傷亡，台灣蘭農也生產出土耳其國旗的噴染蘭花，顯見台灣生物科技不僅可以創造蘭花產值，也能傳達台灣人民對世界各國的關心，這是非常了不起的，他要代表總統表達敬意跟感謝。

賴清德提到，鬱金香帶給荷蘭非常大的經濟價值，造福該國農民。因此他希望，不論是中央或地方政府，都應與業界和專家學者共同合作，讓台灣蘭花跟荷蘭鬱金香一樣行銷全世界，並汲取國際經驗，讓台灣蘭花產業蓬勃發展，帶給台灣更多、更好、更大的經濟價值，「這樣的目標，我們大家一起來努力」。

最後，賴清德也請全國的好朋友千萬不要錯過今年國際蘭展，現逢旅遊時節，台南市是非常適合觀光的城市，歡迎大家來台南觀賞最漂亮的蘭花，品嚐美食，並參觀在地景點。