曾銘宗批莊翠雲「是女性才當財長」　朝野立委齊轟性平大倒退

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委曾銘宗3日質詢時表示，本來對行政院長陳建仁內閣很有信心，但莊翠雲接任財政部長「為女性而女性」。朝野立委都不以為然，民進黨立委范雲表示，曾銘宗利用立委職權公然歧視應立刻道歉。時代力量立委王婉諭也指出，曾大可針對表現評價，卻直接用「女性」身分當作理由，認定莊翠雲不適格，完全就是不當聯結。

曾銘宗質詢時表示，若問財政部同仁，有99％的人不會認為莊翠雲會升任部長；去問財經界，有98％不認為莊翠雲會升任部長。他說，本來對陳建仁的組閣很有信心，但看到莊名字出來後，竟是「為了女性而女性」，更嗆「妳膽子很大還敢接」，引發熱議。

范雲表示，曾銘宗利用總質詢的時間，先是逼問財政部長莊翠雲一堆細節的數字，部長也都一一回答。接著，曾銘宗突然連兩次以部長的性別攻擊她。

范雲指出，曾銘宗質詢時先後稱「妳可以做一個優秀的國產署長，或是一位督導國產業務非常稱職的次長。但是院長把妳擺錯地方(當部長)了。 財政部長是為了多一位女性，妳也敢接？」、「我原本對陳院長的組閣有點信心，但我看到妳的名字後，一點信心都沒有，為了女性而女性，妳膽子很大，妳也敢接？」

范雲質疑，男性接任部長，是有野心、有擔當、有膽識；女性接任部長，就是「膽子太大」？曾銘宗一再羞辱女性閣員，是哪裡來的自信心？整段質詢令人瞠目結舌，就連助理聽到也都覺得頭皮發麻。我國有史以來，是否有任何一位男性部長、男性首長、男性立委，因為「男性」這個身分被質疑是否足以勝任？

范雲直言，在2023年的台灣，曾銘宗竟在質詢台上公然性別歧視。因為莊翠雲是一位女性，就質疑她是「身為女性」才能當部長？憑什麼女人因為自己的性別就要接受這樣的質疑？但事實上，莊翠雲在財政部服務已經超過三十年。

范雲指出，她從財政部國有財產體系基層做起，從組長、主祕、南區辦事處及北區辦事處長、副局長、財政部參事，到國產署署長、財政部次長，穩扎穩打36年，才終於升任部長。曾銘宗明明可以就事論事探討新任部長的專業性，卻要扯到性別，「父權自助餐」，曾立委吃得不亦樂乎。

范雲批評，也難怪國民黨曾經的總統擬參選人郭台銘，會說出洪慈庸都在結婚生小孩、沒資格當立委；甚至說出「後宮不要干政」這種八股歧視言論。國民黨近幾年很喜歡用女力來當招牌，有什麼事就要別人出來打球。中國國民黨不要整天只會叫別人出來打球。要不要自己出來看看，自己的立委講出什麼話？

質詢最後，曾銘宗表示，「今天來質詢妳，要強調的是蔡政府，用人不講專業。我要凸顯的是，蔡總統、陳院長，用人極度誇張。質詢過程假設讓妳覺得不舒服，我願意在這裡先跟妳表達抱歉。」

范雲批評，公然性別歧視、羞辱人之後，再輕輕道歉，就沒有錯了嗎？這代表曾銘宗根本知道自己的言論不恰當，卻仍有意為之，臉不紅氣不喘，父權自助餐，吃好吃滿。曾銘宗今天傷害的，不是只是一位女性閣員。曾銘宗傷害的，是所有在職場上努力打拼的女性，曾銘宗應該立刻道歉！

對於質詢內容，王婉諭也批評，這樣的質詢內容實在令人相當氣憤，毫無事實邏輯的根據，只有赤裸裸的歧視。若把日期遮掉，她還以為這是50年前的國大代表，直言「真的是性平大倒退！」

王婉諭認為，若行政官員專業性不足，立法委員大可直接針對施政表現或回應內容來評論，但曾銘宗今天直接用「女性」的性別身分當作理由，認定莊翠雲不適格，完全就是不當聯結，「我們從來不會看到任何一位男性閣員因為『男性』的身分遭到質疑，憑什麼女性閣員需要遭到這樣的羞辱與對待？」

王婉瑜感嘆，男性擔任要職就會被視為有野心、有抱負，可是女性擔任要職，卻會被視為「為了女性而女性」。王婉諭強調，性別從來都不該是女性升遷或挑戰大位的阻礙，很遺憾到了2023年，女性還必須在公開場合接受這種惡意質疑。

王婉諭也說，時代力量之所以長期主張增加女性閣員比例，就是因為他們深知，世界上還有許多像曾銘宗一樣的人，對自己抱持的歧視念頭毫無自覺、不知改進。最後，她也喊話，「現在有許多女性早已準備好挺身而進，證明自己的能力，不會因性別而打折。」