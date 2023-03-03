曾銘宗批莊翠雲「為女性而女性」　王婉諭開轟：性平大倒退

▲國民黨立委曾銘宗 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委曾銘宗3日質詢時，批評財政部長莊翠雲「不適任」，本來對行政院長陳建仁內閣很有信心，但看到莊的名字，竟是「為女性而女性」，沒想到莊膽子很大還敢接。對此，時代力量立委王婉諭開轟，曾銘宗竟以充滿性別歧視的方式質詢內閣閣員，為全國人民做了最糟的示範，「真的是性平大倒退！」

曾銘宗質詢時表示，若問財政部同仁，有99％的人不會認為莊翠雲次長會升任部長；去問財經界，有98％不認為莊翠雲會升任部長。他說，本來對陳建仁的組閣很有信心，但看到莊名字出來後，竟是「為了女性而女性」，更嗆「妳膽子很大還敢接」，引發熱議。

針對曾銘宗批評，王婉諭反嗆，這樣的質詢內容實在令人相當氣憤，毫無事實邏輯的根據，只有赤裸裸的歧視。若把日期遮掉，她還以為這是50年前的國大代表，直言「真的是性平大倒退！」

王婉諭認為，若行政官員專業性不足，立法委員大可直接針對施政表現或回應內容來評論，但曾銘宗今天直接用「女性」的性別身分當作理由，認定莊翠雲部長不適格，完全就是不當聯結，「我們從來不會看到任何一位男性閣員因為『

男性』的身分遭到質疑，憑什麼女性閣員需要遭到這樣的羞辱與對待？」

王婉瑜感嘆，男性擔任要職就會被視為有野心、有抱負，可是女性擔任要職，卻會被視為「為了女性而女性」。王婉諭強調，性別從來都不該是女性升遷或挑戰大位的阻礙，很遺憾到了2023年，女性還必須在公開場合接受這種惡意質疑。

王婉諭也說，時代力量之所以長期主張增加女性閣員比例，就是因為他們深知，世界上還有許多像曾銘宗一樣的人，對自己抱持的歧視念頭毫無自覺、不知改進。最後，她也喊話，「現在有許多女性早已準備好挺身而進，證明自己的能力，不會因性別而打折。」