明道大學爆欠薪2個月　教部：3／9前發放「否則予以裁罰」

▲明道大學積欠教職員2個月薪資，教育部要求3月9日前發放，否則將裁罰。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，去年底就傳出積欠教職員工薪資狀況，但截至2月底仍積欠2個月薪資，校內教職員也在今（3日）成立自救會，要求校方發放積欠兩個月薪資，教育部則表示，已在2月23日再度發函校方，在3月9日前確實發放12月起積欠薪資，否則將依教師待遇條例及私校法相關規定予以裁罰。

明道大學在去年9月被教育部私校退審會列為專輔學校，之後爆發欠薪爭議，明道教師在去年底就出面指控校方，去年11月份薪水未發放，儘管校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但至今仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今天成立自救會，首先就是要求校方發放積欠薪資。

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對此，教育部表示，明道大學在去年就被列為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日，而欠薪部分，教育部去年12月接獲教師陳情未發放全校教職員11月薪資，經發函督導後，校方在今年1月17日補發11月薪資，教育部持續追蹤，並在2月23日再度發函，限期在3月9日前確實改善發放12月起積欠薪資，否則將依教師待遇條例及私校法相關規定予以裁罰。