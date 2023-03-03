　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明道大學再傳欠薪2個月！教師成立自救會：籲教部介入保障權益

▲▼埤頭,明道大學,少子化,北斗 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不滿校方積欠薪資，明道大學教職員今天成立自救會。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，去年底就傳出積欠教職員工薪資狀況，儘管校方多次表示會發放薪資，但截至2月底又積欠2個月薪資，校內教職員工串聯，今（3日）成立自救會，首要訴求則是要求校方發送積欠兩個月的薪資，校內教師也希望教育部介入，保障教職員工的權益。

明道大學在去年9月被教育部私校退審會列為專輔學校，之後爆發欠薪爭議，該校教師在去年底指控，去年11月份薪水未發放，儘管後來校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發了12月份薪資，但至今仍積欠1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，決定成立自救會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高教工會今天也特地派人南下，協助明道大學成立自救會，高教工會表示，截至中午為止，自救會正在開會中，首要訴求就是要求校方發放積欠的2個月薪資，後續再由自救會成員討論提出相關訴求。

不願具名的明道大學教師指出，由於明道被列為專輔學校，加上校方從去年底開始欠薪，每次說不久後會發出，結果都跳票，導致校內人心惶惶，過年前已經有十餘名教師因此離職，剩下來的教師，也擔心系所被整併或裁撤，更影響現在的對外招生，希望教育部能介入。

ET快訊
5折！3死凶宅1600萬　網嚇：連凶宅也住不起
真實身分傻眼！「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上
欠薪2個月！　大學教師組自救會抗議
台南「滷蛋吃到飽」1天被嗑千顆　老闆一句話霸氣硬撐
酒店妹遭砍死畫面曝！　頸部、腹部多處刀傷
好市多美食包裝藏「神秘符號」！　他買回家哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

南投竹山工業區大停電！60工廠怒爆施工人員看錯班表　台電回應了

擺脫疫情陰霾！國道平日交通量創歷史新高　「M型塞車」成瓶頸

明道大學又欠薪！年過完了...1、2月薪資還沒入帳　教職員組自救會

提早掃墓！清明前2周末國道通行費單一費率再7折　「北高省130元」

月賺32萬！醫師哥哥「1悲慘原因」找相親　全場嘆：真的大扣分

明道大學再傳欠薪2個月！教師成立自救會：籲教部介入保障權益

「雙槍俠」進駐東基醫院　名醫許明木開診「低視能及特殊驗光」

回台北「點清心鮮奶茶」超意外！作家嘆：錢好薄　全場爆共鳴

好市多美食藏「神秘符號」！他沒注意買回家哭了...網喊這2字

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

南投竹山工業區大停電！60工廠怒爆施工人員看錯班表　台電回應了

擺脫疫情陰霾！國道平日交通量創歷史新高　「M型塞車」成瓶頸

明道大學又欠薪！年過完了...1、2月薪資還沒入帳　教職員組自救會

提早掃墓！清明前2周末國道通行費單一費率再7折　「北高省130元」

月賺32萬！醫師哥哥「1悲慘原因」找相親　全場嘆：真的大扣分

明道大學再傳欠薪2個月！教師成立自救會：籲教部介入保障權益

「雙槍俠」進駐東基醫院　名醫許明木開診「低視能及特殊驗光」

回台北「點清心鮮奶茶」超意外！作家嘆：錢好薄　全場爆共鳴

好市多美食藏「神秘符號」！他沒注意買回家哭了...網喊這2字

《BOYS PLANET》6位練習生是學霸校草！　「超猛學歷攤開」網跪了

台積電下跌3元收516　台股小漲9點站穩15600關卡

記者會打哈欠…林明溱稱：疲於烏賊戰　預告勝選嗆「下跪也沒用」

臭豆腐牛肉麵每周一買一送一　台北中山區星級飯店優惠只到5／31

AcQUA源少年不藏了！　「直接公佈2演唱會嘉賓」世紀合體《原子》男團

綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

繳不交275萬房地稅　中埔鄉舊地標「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

南投竹山工業區大停電！60工廠怒爆施工人員看錯班表　台電回應了

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

長髮妹修車「露出2顆葡萄乾」　害老闆修3小時！

即／花蓮東旭觀海酒店　挺不過地震3月熄燈

主管傳LINE「附上QoQ符號」　他翻白眼！真相臉腫了

更多熱門

相關新聞

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

國防部預告修正的《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）引發動員16歲青年等爭議。教育部長潘文忠今（３日）答詢強調，絕對不會動員學生參戰、上戰場或提供武器。針對學生造冊資料要上傳全動署新建雲端系統疑慮，潘文忠透露，教育部今天已行文各縣市政府，轉知轄內各級學校，停止填報相關資訊到此資訊系統。

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

幼教法＋教保條例今上路　教保人員虐兒最重終身不聘用

幼教法＋教保條例今上路　教保人員虐兒最重終身不聘用

國防部動員令！16歲以上學生要保家衛國？　教育部：無參戰疑慮

國防部動員令！16歲以上學生要保家衛國？　教育部：無參戰疑慮

國防部動員令！16歲以上學生協助保家衛國　家長團體批：製造恐慌

國防部動員令！16歲以上學生協助保家衛國　家長團體批：製造恐慌

關鍵字：

明道大學欠薪自救會教育部

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面