明道大學再傳欠薪2個月！教師成立自救會：籲教部介入保障權益

▲不滿校方積欠薪資，明道大學教職員今天成立自救會。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，去年底就傳出積欠教職員工薪資狀況，儘管校方多次表示會發放薪資，但截至2月底又積欠2個月薪資，校內教職員工串聯，今（3日）成立自救會，首要訴求則是要求校方發送積欠兩個月的薪資，校內教師也希望教育部介入，保障教職員工的權益。

明道大學在去年9月被教育部私校退審會列為專輔學校，之後爆發欠薪爭議，該校教師在去年底指控，去年11月份薪水未發放，儘管後來校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發了12月份薪資，但至今仍積欠1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，決定成立自救會。

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高教工會今天也特地派人南下，協助明道大學成立自救會，高教工會表示，截至中午為止，自救會正在開會中，首要訴求就是要求校方發放積欠的2個月薪資，後續再由自救會成員討論提出相關訴求。

不願具名的明道大學教師指出，由於明道被列為專輔學校，加上校方從去年底開始欠薪，每次說不久後會發出，結果都跳票，導致校內人心惶惶，過年前已經有十餘名教師因此離職，剩下來的教師，也擔心系所被整併或裁撤，更影響現在的對外招生，希望教育部能介入。