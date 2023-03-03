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大陸 大陸焦點 特派現場

美再制裁28中國實體　陸外交部:捏造藉口打壓的例證

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部當地時間2日針對28個中國大陸實體實施出口限制，並稱這些公司代表了一系列潛在的國家安全風險。對此，大陸外交部3日反擊稱，這是美國捏造藉口、不擇手段打壓中企的又一個例證；中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，「這是美國捏造藉口、不擇手段打壓中國企業的又一個例證」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

毛寧指出，中方敦促美方尊重基本事實，摒棄意識形態偏見，停止濫用各種藉口，無理打壓中企，為中企的經營提供公平、公正、非歧視的待遇。中方也將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益，支援中企依法維護自身權益。

▲▼美再制裁28中國實體。（圖／翻攝自數據觀）

▲28個中國（含香港特別行政區）的實體和個人名單（中文翻譯僅供參考）。（圖／翻攝自數據觀）

美國商務部當地時間3月2日發布公告，以涉及國家安全等無理理由，將28個中國大陸實體列入實體清單，包括第四范式、 香港華大基因科技服務有限公司、浪潮集團、龍芯中科、盛科通信等。

對於G20外長會今無共識公報，傳是因中國與俄羅斯一起拒絕了要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的呼籲。毛寧回應，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。二十國集團是國際經濟合作的主要論壇，各成員國領導人在去年的峇里島峰會宣言中明確宣布，二十國集團不是解決安全問題的論壇，中方主張二十國集團落實領導人共識，聚焦職責主業，為推動穩定包容可持續的經濟復甦作出貢獻。

毛寧稱，「我們也注意到二十國集團成員在烏克蘭危機問題上有不同的看法，我們希望二十國集團成員相互尊重，彼此關切，發出團結合作，而不是分裂和相互指責的信號。」

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