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北京批美禁TikTok「輿論大翻車」！1天後再回：停止濫用國安概念

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼美國和加拿大之後，歐洲議會也表示將禁止其員工在手機上下載抖音國際版TikTok。對此，大陸外交部發言人毛寧1日再度回應表示，歐方應該停止泛化、濫用國家安全概念，打壓別國企業。此前一天，毛寧批白宮禁TikTok「太不自信」 ，引發微博網友反譏「我們能用嗎」？

路透社援引歐盟一名官員在當地時間2月28日表示，歐洲議會決定，基於安全理由，歐洲議會將禁止其員工手機下載中國大陸智能手機短影音社交應用程式TikTok。

2月28日，毛寧在大陸外交部記者會上回應，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟體，未免太不自信了。

不過，該說法卻引發大陸大批網友挖苦，「中國也封殺了臉書、推特等境外社群網站，TikTok在中國也用不了，大國真有自信」、「怕一款是不自信，怕多款才是大國自信」。

一天之後，毛寧1日再度在記者會上表示，歐盟聲稱是全球最開放的市場，近來卻不斷採取限制性措施，以「國家安全」為名無理打壓別國企業，這種做法有損國際社會對歐盟營商環境的信心。她指出，歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則，停止泛化、濫用國家安全概念，為各國企業提供開放、公平、透明、非歧視的營商環境。

此前，路透社獨家報導指出，白宮27日在一份備忘錄指示，要求美國所有聯邦政府機構與人員在30天內，從手機與系統中全面刪除TikTok應用程式，並禁止訪問其網站。

同日（27），加拿大也宣布自28日起禁止政府設備使用TikTok，稱其對隱私和安全構成了「不可接受」的風險，這增加了兩國之間日益加深的裂痕。加拿大財政委員會秘書處在一份聲明中說，TikTok的數據收集方法提供了相當多的手機內容的權限，加拿大已採取行動、阻止聯邦僱員在未來下載該應用。

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