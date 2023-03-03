美國再將28家中國實體列貿易黑名單！　浪潮集團、華大基因入列

▲美國商務部將28個中國實體列入「實體清單」（Entity List）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部將28個中國實體列入「實體清單」（Entity List），涉人工智能、生物科技等領域企業，指涉從事違反美國國家安全和外交政策利益的活動。通報強調，未經批准，美國企業將不得向清單上的實體出口產品。

據彭博社報導，貿易黑名單上最受關注的，是從事伺服器、雲計算、人工智能行業的浪潮集團（Inspur），這家伺服器製造商受益於全國數據中心建設，被視為政府取代外國製造技術、推動國內創新不可或缺的一部分，它也直接與美國伺服器製造商惠普（HP）、戴爾（Dell）等存在競爭關係。

據《科創板日報》報導，浪潮回應稱，公司正在進一步核實評估，暫無更多信息同步。

另一上榜的龍芯科技（Loongson）是處理器製造商，同樣在推動創新上扮演要角，它被北京視為未來取代Intel產品的潛在供應商。商務部同時把中國國家並行計算機工程技術研究中心、無錫先進技術學院等科研機構列入名單。這些實體被指獲取或試圖獲取美國產品，以支持解放軍的軍事現代化。

此外，華大基因轄下的華大生命科學研究院（BGI Research）及香港華大基因科技服務有限公司（BGI Tech Solutions (Hongkong) ）被列入美國商務部的出口控制名單。

今次是自2020年以來，美國政府再將華大基因的轄下公司列入經濟黑名單，兩家子公司，即北京六和華大基金科技 (Beijing Liuhe BGI) 與新疆絲路華大基金科技 (Xinjiang Silk Road BGI)，被控在新疆侵犯人權，被美國商務部列入實體清單。