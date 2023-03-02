中午就到！部落客曝換護照「等10小時↑」　10pm還一堆人在排

▲申辦護照人潮依然大排長龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國境解封後，許多民眾迫不及待訂機票要飛出國，也加緊腳步搶換護照。部落客「最懶少年」1日就在粉專打卡，拍下外交部領事事務局外的照片，提醒有想出國的人，要趕快辦護照，最好線上就預約好，「現場辦理要從早上等到現在，10個小時以上囉！」

部落客「最懶少年」1日晚上9點50分在粉專打卡，只見他人站在外交部領事事務局門口，旁邊還坐了一排民眾，文中提醒，「最近有要出國的懶粉們，記得『護照』趕快辦！線上預約好」，因為現場辦理的話，可能會從早等到晚，以他個人的情況來說，就等了10小時以上。換算一下，等於他大約中午就到領務局了。

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文末，他還忍不住附上3個哭泣的表情符號，似乎無奈一天就這樣沒了，並在留言處透露，是因為同行的護照過期，需要辦速件，如果給旅行社處理會來不及，「剩三個工作天QQ」。

貼文底下也有網友回報，「我月初（辦），從5點抽到號碼牌，到11點半才辦好，還可以回家洗澡、吃飯、逛賣場耶」「我從早上等到黑夜，超扯的，一定要先網路預約！不然跟我一樣慘」、「太誇張了！我去年12月等了5個小時就覺得受不了，現在要10個小時以上」、「中午（等）到晚上9點。」

還有人表示，「我網路預約，等的時間不用15分鐘，辦理時間不用3分鐘」、「如果完全沒辦過護照的人，可以去戶政事務所辦，很快，如果有辦過護照就不行了」、「還好上個月找旅行社代辦了」、「基本上網路預約也是滿滿滿，還是交給旅行社代辦就好」、「我的一直以來都是給旅行社辦，超級方便。」