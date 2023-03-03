被視侯友宜2024副手人選　李貴敏：未獲徵詢但有人盼我多擔責任

▲李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統熱門人選、新北市長侯友宜尚未表態參選，但傳出侯營急尋女性、專業、具留美經驗的人當副手，而有藍營人士認為國民黨立委李貴敏具上述3條件。對此，李貴敏今（3日）表示，侯友宜跟其幕僚並未徵詢過她，但的確有人希望她多擔當一點責任。

《菱傳媒》報導，侯友宜陣營推估副總統賴清德披綠袍參戰可能性最高，若駐美代表蕭美琴擔任副手，能幫賴加最多分，因此委託藍營大老提供可與蕭對抗的人選，首選條件是女性、專業、具留美經驗，而有藍營人士認為李貴敏最具代表性。

李貴敏3日上《飛碟午餐-尹乃菁時間》時表示，侯友宜未徵詢她，她是今早被媒體詢問時才得知訊息。李指出，她看了報導內容後，認為當全球對疫後經濟在做準備工作，但執政黨對於此部分完全沒進入狀況，而是把所有心血擺在選舉，導致民眾對於是否國家能持續讓不專業的人治理感到疑慮。

李貴敏說，她不知道藍營大老是誰，但她特別感謝這些指教跟抬愛，只是事實上她沒有被徵詢。主持人尹乃菁詢問，侯友宜本人沒有，那他的幕僚呢？李貴敏回應，也沒有。尹乃菁再問，還是妳們周邊有共同的好友有做這樣子的建議？有人跟妳談過嗎？李貴敏說，的確有人希望她多擔當一點責任。

但李貴敏解釋，由於她過去當律師時較喜歡處理國際事務，這些過往戰績累累，「不管是美國的大公司也好、日本大公司也好，大概應該都是手下敗將」，所以她當下猜想，是因為現今台灣面臨的局勢，對方認為需要懂國際事務的人出來，就覺得她應該為國家盡一份心力。