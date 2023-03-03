林明溱「郭台銘PO文讓我信心十足」　侯友宜選前之夜隔空力挺

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選明(3/4)將投票，鴻海集團創辦人郭台銘2日發文表示，他跟前南投縣長林明溱一樣，在疫情嚴重時一心想採購BNT疫苗，卻受到有心人士排山倒海的攻擊，甚至憑空臆測疫苗有瑕疵，但林不畏攻擊，仍心繫救助縣民，讓他相當敬重，因此懇請鄉親在立委補選中支持林明溱，讓林高票當選，為南投服務。

▲南投立委補選明天投票，郭台銘在臉書發文力挺林明溱。（圖／翻攝「郭台銘」臉書粉專）

林明溱今天上午受訪時表示，郭台銘知道他的個性見義勇為、該做的事情就勇敢承擔，如今在臉書上表達支持，讓他增加十足信心，縣民看到郭董發聲，也會認為林明溱是一個會做事情的人，將來到立院一定會幫南投縣爭取權利、阻擋《全動法》等對人民無益的不當法令，相信對自己選情有很大的幫助。

▲侯友宜先前南下陪同林明溱掃街拜票，輕鬆自拍。（圖／林明溱競選總部提供）

此外，國民黨今晚將舉行的選前之夜活動，排定嘉義市長黃敏惠、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營百里侯陸續到場致詞力挺林明溱，但名單中卻未見新北市長侯友宜。

國民黨文傳會副主委林家興回應，侯友宜先前已親赴竹山陪林明溱掃街拜票，獲得鄉親熱情回應，但今晚因另有市政行程，特地錄製一段影片，力挺林明溱，更強調要反抹黑，呼籲鄉親支持實實在在做事的前縣長林明溱。