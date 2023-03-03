　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林明溱「郭台銘PO文讓我信心十足」　侯友宜選前之夜隔空力挺

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選明(3/4)將投票，鴻海集團創辦人郭台銘2日發文表示，他跟前南投縣長林明溱一樣，在疫情嚴重時一心想採購BNT疫苗，卻受到有心人士排山倒海的攻擊，甚至憑空臆測疫苗有瑕疵，但林不畏攻擊，仍心繫救助縣民，讓他相當敬重，因此懇請鄉親在立委補選中支持林明溱，讓林高票當選，為南投服務。

▲南投立委補選明天投票，郭台銘在臉書發文力挺林明溱。（圖／翻攝「郭台銘」臉書粉專）

▲南投立委補選明天投票，郭台銘在臉書發文力挺林明溱。（圖／翻攝「郭台銘」臉書粉專）

林明溱今天上午受訪時表示，郭台銘知道他的個性見義勇為、該做的事情就勇敢承擔，如今在臉書上表達支持，讓他增加十足信心，縣民看到郭董發聲，也會認為林明溱是一個會做事情的人，將來到立院一定會幫南投縣爭取權利、阻擋《全動法》等對人民無益的不當法令，相信對自己選情有很大的幫助。

▲侯友宜先前南下陪同林明溱掃街拜票，輕鬆自拍。（圖／林明溱競選總部提供）

▲侯友宜先前南下陪同林明溱掃街拜票，輕鬆自拍。（圖／林明溱競選總部提供）

此外，國民黨今晚將舉行的選前之夜活動，排定嘉義市長黃敏惠、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等藍營百里侯陸續到場致詞力挺林明溱，但名單中卻未見新北市長侯友宜。

國民黨文傳會副主委林家興回應，侯友宜先前已親赴竹山陪林明溱掃街拜票，獲得鄉親熱情回應，但今晚因另有市政行程，特地錄製一段影片，力挺林明溱，更強調要反抹黑，呼籲鄉親支持實實在在做事的前縣長林明溱。

ET快訊
真實身分傻眼！「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上
欠薪2個月！　大學教師組自救會抗議
台南「滷蛋吃到飽」1天被嗑千顆　老闆一句話霸氣硬撐
酒店妹遭砍死畫面曝！　頸部、腹部多處刀傷
好市多美食包裝藏「神秘符號」！　他買回家哭了
洪金寶「激瘦坐輪椅」被攙扶買菜！　近況照曝
快訊／才上任2天！總統府副侍衛長吳松齡被拔職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

3.7萬⇾2.7萬！產業嘆台灣缺工嚴重　他曝數據：慣老闆缺便宜勞工

在野黨也要！陳建仁餐敘民進黨立委　賴香伶：民眾黨也想坐下聊聊

北市4月推「第3胎5萬」3寶爸市長領得到？　蔣萬安：不溯及既往

總統府副侍衛長吳松齡上任2天被拔職　陸軍：疑涉違規使用公務車

財政ABC只對一半！　曾銘宗公開點名莊翠雲不適任財長　

穿飛行夾克遭年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文：假新聞已發酵

台南議長「賄選風暴」賴清德噤聲　王鴻薇提這事批：掃黑就是作戲

林明溱「郭台銘PO文讓我信心十足」　侯友宜選前之夜隔空力挺

《全動法》因誰而起？　他翻去年會議紀錄：蘇貞昌留下的爛攤子

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

3.7萬⇾2.7萬！產業嘆台灣缺工嚴重　他曝數據：慣老闆缺便宜勞工

在野黨也要！陳建仁餐敘民進黨立委　賴香伶：民眾黨也想坐下聊聊

北市4月推「第3胎5萬」3寶爸市長領得到？　蔣萬安：不溯及既往

總統府副侍衛長吳松齡上任2天被拔職　陸軍：疑涉違規使用公務車

財政ABC只對一半！　曾銘宗公開點名莊翠雲不適任財長　

穿飛行夾克遭年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文：假新聞已發酵

台南議長「賄選風暴」賴清德噤聲　王鴻薇提這事批：掃黑就是作戲

林明溱「郭台銘PO文讓我信心十足」　侯友宜選前之夜隔空力挺

《全動法》因誰而起？　他翻去年會議紀錄：蘇貞昌留下的爛攤子

臭豆腐牛肉麵每周一買一送一　台北中山區星級飯店優惠只到5／31

AcQUA源少年不藏了！　「直接公佈2演唱會嘉賓」世紀合體《原子》男團

綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

繳不交275萬房地稅　中埔鄉舊地標「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

傳看錯班表施工導致南投竹山工業區大停電　台電回應了

高中木聯／雙捕機智配球造就東體低防禦率　投捕一起睡培養默契

俄羅斯艦隊日本海演習　發射巡弋飛彈「擊中1000km外目標」

研究曝：小孩常做惡夢　老年失智、帕金森氏症風險高出85%

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

藍委挺林明溱力抗「綠營惡法」

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　加碼補助估5百萬人受惠

總統府副侍衛長吳松齡上任2天被拔職　陸軍：疑涉違規使用公務車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

勞退帳戶虧10萬？勞動部：政府不會坑錢

抗議基地台被酸爆！　議員反擊了：到現在還沒有拆

F16飛行員不足？郭正亮曝1事不得了

背「違停之父」罵名　陳歐珀還原提案經過：我有相當使命感面對問題

即／郭台銘表態　支持林明溱立委補選

徐巧芯質疑何不進口東南亞雞蛋　陳吉仲：中國、越南、印度有打疫苗

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

內壢車站老舊破損　立委緊盯終全面翻新

總統府建址是「陰地」靈異故事超多　深夜傳腳鐐、日本兵腳步聲

更多熱門

相關新聞

「甜心議員」涉詐領助理費　共犯男現身拒認罪

「甜心議員」涉詐領助理費　共犯男現身拒認罪

台北市前市議員林穎孟被控2018年到2022年的4年任內，與前男友葉曜彰利用人頭掛名公費助理，詐領議員助理補助費共26萬餘元，共同涉犯公務員利用職務機會詐取財物等罪嫌，台北地院今開庭，連任失敗的林穎孟請假未到，葉男堅稱無罪，透過律師強調絕沒造假或收取不法利益，受僱的公費助理「95%的工作集中在林穎孟的事務上」，法官諭知擇期再開庭。

台南市正副議長涉賄　他喊「下台」申告當選無效

台南市正副議長涉賄　他喊「下台」申告當選無效

五股匝道「黑賓士失神」　直衝護欄畫面曝

五股匝道「黑賓士失神」　直衝護欄畫面曝

2024總統人選網路聲量郭台銘衝第一　「剩蛋快樂」成功博關注

2024總統人選網路聲量郭台銘衝第一　「剩蛋快樂」成功博關注

5大白鴨「跳車越獄」　警員圍捕逗趣畫面曝

5大白鴨「跳車越獄」　警員圍捕逗趣畫面曝

關鍵字：

立委補選南投縣第二選區國民黨林明溱郭台銘侯友宜影音

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面