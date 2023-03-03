記者會打哈欠…林明溱稱：疲於烏賊戰　預告勝選嗆「下跪也沒用」

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選明天投票，藍綠惡戰月餘也讓雙方兵疲馬困，國民黨候選人林明溱上午出席記者會時，忍不住打了好幾個大哈欠，並透露今早7時就去「站崗（拜票）」；另針對對手蔡培慧捐出選舉補助款、綠營今晚可能以大動作激情催票的傳言，林明溱則認為下跪等花招都沒有用，對自己勝選信心十足。

▲林明溱出席記者會時猛打哈欠。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱今天上午與南投縣長許淑華、立委馬文君、縣議員游顥和宋懷琳連袂召開記者會，表達藍軍團結一致、爭取勝選，卻在其他人致詞時不時打哈欠，顯露些許疲態，引起現場媒體注意，並提問「為什麼這次選戰打得這麼累？可否說說自己的心情？」

林明溱回應，他僅以前縣長一人之力，面對來自中央總統、副總統、行政院各部會官員輔選對手的壓力，還一直對他個人加以打壓，他當然要抵抗，有時會感到身心俱疲，「但是我越戰越勇，不會因為打壓抹黑就失去信心。」

另國民黨部指出，綠營候選人蔡培慧在選前造勢晚會可能會有「驚人之舉」，博取同情和選票；林明溱表示，民進黨為了選票而動作頻頻，過去為了求勝，甚至不惜下跪，今晚也不敢說不會有，但縣民要投給誰其實差不多都底定了，南投選民也都非常有智慧，民進黨再怎麼樣耍花招也不會令人感動、改變投票決定。

此外，針對綠營猛攻用選舉補助款購屋贈子、對手蔡培慧也宣布將本次選舉補助款捐給多家在地公益團體，林明溱認為捐款屬蔡培慧個人行為、「政治花招」，他在8年縣長任內起碼幫助了上千戶貧困家庭，平時到處走訪只要聽到有貧困、需要幫忙、往生需要喪葬協助的案例，都會馬上自掏腰包處理，即時的作法比捐錢更有意義、受惠民眾更多，大酸「要隨時隨地做功德，不是到選前才在做秀」。