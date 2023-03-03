拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　弱勢補助估5百萬人受惠

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（3日）率部會閣員到立法院報告疫後特別預算案，若過程順利，預計6日交付財政委員會聯席審查。而在政院特別預算案報告中指出，若順利通過，除2300萬人普發現金外，其他對社會、經濟弱勢族群的擴大照顧，尚能再嘉惠近5百萬位民眾，對疫後產業振興措施，也能迅速展開，將有助打造一個溫暖而堅韌的台灣。

政院報告中指出，我國2021年的貿易總額、出進口金額及出超均創歷史新高，惟在大幅升息效應下，全球消費力道持續放緩，我國的出口貿易額也自2022年第4季起大幅收縮，甚至出現負成長，以致今(2023)年國內經濟情勢面臨嚴峻挑戰。

面對全球經濟變局，包括持續通膨壓力與經濟衰退風險，皆可能對國內產業經濟造成不利影響，也為社會帶來衝擊,蔡總統揭示以「減輕人民負擔、穩定民生物價、调整產業體質、維持經濟動能」4項目標，全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力。

而預算用途主要包括三大部分：

第一、提注勞健保及台電 1,000 億元。主要減輕勞保基金與健保基金之財務壓力维持勞健保制度穩定運作，並挹注台電公司，吸收民生用電成本上漲，以維持整體物價穩定。

二、強化經濟與社會韌性1,370億元。主要辦理中產以下自用住宅貸款利息支持方案、促進公共運輸使用方案、疫後就學貸款補助方案、關懷弱勢加發生活補助、產業及中小企業升級轉型、加速吸引國際觀光客來台、強化農業基礎設施、藝文振興、國保年金保費補助等。

三、普發現金1,417億元。主要用於全民普發現金 6,000元，讓全國民眾都能共同分享經濟成長果實。

政院報告中指出，面對全球經濟前景的不確定性，行政院提出本3,800億元特別預算加以因應，其中，普發現金部分，相關的先期規劃與系統設計，均已同步整備建置中，只要特別預算案一通過，政府就可以用最快的速度、最多元且方便的方式，進行現金發放，讓全國2,300萬國人同胞皆能領取。

政院報告中表示，其他對社會、經濟弱勢族群的擴大照顧，尚能再嘉惠近5百萬位民眾，對疫後農工商業、觀光、藝文業等的振興措施，也能迅速展開，將有助打造一個溫暖而堅韌的台灣。

根據立院程序，今日陳建仁若順利報告完成，3月6日起由財政委員會聯席審查，預計3月9日完成初審，經過1個月朝野協商冷凍期後，最快4月11日可以送院會表決，再經過總統公告3天後生效，約4月中旬可發現金。