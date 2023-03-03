陳建仁今赴立院報告疫後特別預算　力拚4月中普發現金6千

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長陳建仁上周五（2月24日）前往立法院進行施政報告並接受立委質詢，感謝立法院通過疫後特別條例。陳建仁今日（3日）將再度前往立法院備詢，預計6日就能將疫後特別預算案交付財政委員會聯席審查，力拚4月中旬普發現金6000元。

▲陳建仁今日將再次赴立法院報告疫後特別預算案及備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳建仁上周五赴立法院，未受到國民黨杯葛，順利上台進行施政報告並接受立委質詢。他在會前受訪時曾說，感謝立法院通過疫後特別條例，昨天（指2月23日）行政院也通過了疫後特別預算。」他希望這個預算能夠在立法院得到朝野一致支持並順利通過。

今日上午陳建仁將再次赴立法院報告疫後特別預算案及備詢，主計長朱澤民、財政部長莊翠雲等人也會列席報告。陳建仁1日、2日接連兩晚宴請民進黨立委餐敘，雙方暢談選區問題，以及健保、醫療制度、老人年金加碼等議題；行政院副院長鄭文燦表示，立法院即將審查疫後特別預算案，希望這些「溫暖的錢」能趕快審、趕快發、方便領，政府會用多元的方式讓大家領得到，另外，7個部會的韌性計畫、補助勞健保及台電虧損也是非常有必要的，有助於民生穩定，希望審查後能夠通過。

立法院會2月21日三讀通過攸關普發6000元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，規範超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目，行政院會也在同月23日通過預算。

若陳建仁今日赴立法院報告及備詢順利，疫後特別預算案將在3月6日交由財政委員會聯席審查，預計3月9日完成初審，再經過1個月協商，最快4月11日有望送交院會表決，然後經由總統公告3天之後生效，也就是說，民眾最快可在4月中旬拿到普發現金6000元。