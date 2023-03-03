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赴立院報告特別預算　陳建仁盼：審得快、通過得快、方便領

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁3日赴立法院，針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過進行報告並備詢。對於是否能提早在3月中讓國人領到共享經濟紅利方案的6000元？陳建仁呼籲，盼朝野黨團能全力支持特別預算案，「順利早日通過，審得快、通過得快、方便領」。

陳建仁3日率主計長、 財政部長與國發會主委與相關部會首長，到立法院報告疫後特別預算案，若詢答過程順利，預計6日交付財政委員會聯席審查。

根據行政院送入立法院的特別預算案報告，一旦預算通過，除2300萬人普發現金外，其他對社會、經濟弱勢族群的擴大照顧，尚能再嘉惠近5百萬位民眾，對疫後產業振興措施，也能迅速展開，將有助打造一個溫暖而堅韌的台灣。

陳建仁上午受訪時說，昨天依照往例跟黨籍立委餐敘，感謝黨籍立委對行政院政務的支持跟建議，「對於特別預算案也呼籲朝野黨團大家能全力支持，順利早日通過，審得快、通過得快、方便領」。

根據立院程序，今日陳建仁若順利報告完成，3月6日起由財政委員會聯席審查，預計3月9日完成初審，經過1個月朝野協商冷凍期後，最快4月11日可以送院會表決，再經過總統公告3天後生效，約4月中旬可發現金。

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