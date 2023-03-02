鄭文燦：《全動法》修法產生不必要誤解　草案暫留國防部

記者呂晏慈／台北報導

國防部日前突公告將修正《全民防衛動員準備法》，引發在野黨抨擊，府院黨1日大動作澄清「平時並不適用」。行政院副院長鄭文燦2日晚間受訪說，國防部因為遇到有些新的狀況，也有產生一些不必要的誤解，因此該草案會暫時留在國防部，由行政院召集各部會審慎研議。

▲鄭文燦今天晚間出席餐會後接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

行政院長陳建仁今天晚間出席第二場黨籍立委餐敘，主要邀約經濟、財政委員會立委與會，另外鄭文燦、行政院政務委員兼發言人羅秉成等政要亦與會。

▲陳建仁今晚出席第二場餐敘。（圖／記者呂晏慈攝）

媒體會後關注，《全動法》修法是否確定暫緩？鄭文燦回應，國防部因為遇到有些新的狀況，也有產生一些不必要的誤解，因此該草案會暫時留在國防部，由行政院召集各部會瞭解各種動員計畫的情況，再來審慎研議。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪亦指，基本上，大家都很清楚，《全動法》修法沒有時間表，坦白說，國防部將《全動法》修正草案公布上網的時候，黨團成員當時都不知道，這兩天大家好好坐下來討論，對於被抹黑、攻擊的部分可以適時的幫忙回應，但是目前該草案僅止於國防部方面的討論。

柯建銘證實，今天黨團成員有與國防部進行溝通，加上該修正草案涉及的部會很多，目前討論仍有所不足，仍有許多配套必須處理。他說，「（修法）沒有時間表，也不急於馬上處理」，就算送到行政院，行政院還是要審查，看起來（距離修法）還有一段距離。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪。（圖／記者呂晏慈攝）