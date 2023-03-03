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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／通膨影響！中共軍費將緩增　強化演習「劍指」美日涉台

▲▼解放軍。（圖／中國軍網）

▲涉台學者推估，今年大陸國防預算受通膨影響，持續緩增。（圖／中國軍網）

記者任以芳／北京報導

大陸全國「兩會」本週末即將登場，今年大陸軍費是否持續緩增？兩岸軍事專家接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，大陸國防預算都有長期發展規劃，不會突然增加軍費，主要每年受到通膨影響，預估2023國防預算會比去年7.1%再增速一些，但還是少於國際平均數2%。大陸軍事學者也提醒，「反倒是美國一直在備戰，中國必須要保持高度的警惕。」

去年兩會人大開幕行前記者會，外媒罕見未發問「大陸軍費增長空間」，全力聚焦俄烏衝突。檢視解放軍過去三年軍費同比增長數字，2020年是6.6％，2021年小幅增長來到6.8%，2022年是7.1%，每年以0.2％至0.3％速度緩增。相較2022年拜登簽署約7780億美元的國防預算法案，美國軍費增幅依然遙遙領先中俄。

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲解放軍軍演。（圖／CFP）

解放軍國防預算持續緩增

今年中共軍費預算持續增加？大陸軍事專家宋忠平分析，「今年會比去年的7.1%增速適度增加，主要『天下不太平』，尤其（大陸）周邊不太平，無論是台灣問題，南海、朝鮮半島問題，中印邊界都需要增加軍費來加以應對。」

宋忠平進一步解釋，大陸方面軍事預算佔比GDP1.4%到1.5%，相較國際2%平均數都達不到。舉例北約平均數也是2%算是最低標準，今年7月北約領導人峰會表態，可能把軍事預算提升大於2%。「表明中國的軍事預算實際投入很少，有必要增加軍事預算空間。」

去年，大陸國防部發言人吳謙也強調指出，「與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是佔國內生產總值（GDP）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。」

▲解放軍特種兵進行水下射擊訓練。（圖／翻攝央視軍事）

▲台灣軍事專家張競指出，大陸國防預算要從長期建軍趨勢來觀察。（圖／翻攝央視軍事）

中共軍費緩增主因之一「通膨」

中華戰略學會資深研究員張競強調，「大陸軍費變化是長期建軍趨勢，不會因應短期的戰略態勢變化，做出無聲的出價，只可能根據整個建軍發展政策，做出大幅度的調整。」

他進一步解釋，軍費突然增加通常都是配合建軍政策，比如，軍民融合的構想，清理軍地財產，都需要大量資金增加。重大政策變革需要大量的投入經費，才會有大量的增幅，否則都是因應全球通貨膨脹，才會適當成長。

宋忠平也指出，「通膨壓力也是中共緩增軍費主因之一。」提高官兵待遇、解放軍換裝需求、大量新型軍事裝備採買，都需要增加軍事預算。

比如，解放軍官兵服役年限不同，每年都在遞增，崗位、職務津貼等自然隨著年限增加，受到通膨壓力，軍隊整體費用一起增加，其他國家軍隊也面臨同樣問題。

宋忠平表示，添購新設備軍武都需要花錢，像是人工智能、無人機已經成為各國標配，無人機本身能承擔的軍事任務非常多，尤其解放軍各軍兵種開始使用大量的無人機，都是武器裝備增加的重要考量，持續更新換代，升級維護，都需要錢。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲大陸軍事學者宋忠平分析提醒，「美國一直在備戰，中國要高度警惕。」（圖／CFP）

增強軍事訓練「劍指」美日

美國智庫不斷釋出各種「兵推」研究，風向全不利於台海局勢。宋忠平分析，「表明美國一直在備戰，中國必須要保持高度的警惕。」

他認為，美國不斷「兵推」有兩種意思。「一是，煽動兩岸之間紛爭，讓中國人打中國人。」二是，美國有介入「台灣問題」的戰略考量，舉例美軍經常在大陸周邊不斷地抵近偵察和軍事演練，日本和其他國家也在南海進行軍事演練，都是在應對「台灣問題」做軍事準備，加強實戰化準備。

美國有意備戰情況下，也是解放軍增加軍費預算主因之一，訓練經費成為關鍵重點。每年解放軍都有大量軍事訓練，包括周邊國家的軍隊都在進行演習。因此，解放軍軍事訓練頻度、力度、廣度都比以前要大的多，自然增加更多訓練經費。

宋忠平強調，「解放軍任何軍事準備，都不是『針對』台灣老百姓。域外勢力和台獨份子如果把台灣分裂出去，解放軍就會把軍事演練軍事預案轉為軍事行動，主要針對外部勢力和國家，就是美國和日本。」

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