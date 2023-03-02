陳建仁宴客高嘉瑜飆唱「孤勇者」　自評有進步：大家有鼓掌

▲民進黨立委高嘉瑜會後自曝今晚歡唱「孤勇者」。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院3日將邀請行政院長陳建仁報告攸關普發6千元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，2日晚間先與黨籍立委餐敘，民進黨立委高嘉瑜會後自曝，她今晚飆唱歌手陳奕迅的夯曲「孤勇者」，而且大家覺得還不錯有鼓掌；民進黨立法院黨團總召柯建銘則開玩笑說，她要唱就唱，大家就「忍受」了。

陳建仁今天晚間出席第二場黨籍立委餐敘，主要邀約經濟、財政委員會立委與會。

高嘉瑜會後受訪說，今天陳建仁很溫暖地詢問立委們有哪些地方事務可以協助，她特別提出乳癌篩檢補助向下延伸至40歲年輕女性、凍卵補助等議題，陳揆都很認真的了解，希望能夠解決，能夠感受到行政團隊希望儘速回應民意的期待，感謝陳揆讓彼此有機會暢所欲言。

高嘉瑜自曝，會中一度聊到行政院前院長蘇貞昌昔日與黨籍立委聚餐時，她曾在會中唱歌，蘇貞昌還要求把門打開讓記者們也都聽到的故事，她覺得「好像也沒有機會唱歌給院長聽」，因此就以清唱唱了一段「孤勇者」。

高嘉瑜笑說，「茶餘飯後的話題啦！大家可能覺得對我的歌聲餘悸猶存，但是我希望證明自己的歌聲一直有在進步，並沒有這麼恐怖嘛！確實大家也應該覺得還不錯。」她強調，大家還是有鼓掌啦。

▲陳建仁今天晚間出席第二場黨籍立委餐敘。（圖／記者呂晏慈攝）

此外，行政院副院長鄭文燦會後受訪說，行政院和黨團的溝通是隨時在進行的，每一個議題都希望能夠充分溝通，有共識再往前推，沒有共識當然就會採取比較穩健的作法，能夠有更細緻的設計以後再往前走。

至於是否針對特定法案，鄭文燦表示，每個法案都一樣，因為立院即將審查「疫後特別預算案」，希望這些「溫暖的錢」趕快審、趕快發、方便領，政府會用多元的方式讓大家領得到，另外，7個部會的韌性計畫、補助勞健保及台電虧損也是非常有必要的，有助於民生穩定，希望審查後能夠通過。

柯建銘會後轉述，今天主要邀請經濟、財政委員會的立委與會，當然不限於這兩個委員會。他說，會中委員們暢談選區的問題，以及健保、醫療制度等議題，很隨性地讓大家談，再由陳建仁適度回應，這個效果蠻不錯的，基本上，氣氛非常融洽，明天陳揆將赴立院備詢，相信應該會很順利，「他胸有成竹」。

立委王美惠受訪說，陳建仁真的是有溫度的院長，她才剛剛坐下來，陳揆就立刻關心老人年金加碼的議題，很感謝正副院長關心基層，用心聽大家的意見。