快訊／白沙屯媽祖托夢　腦萎縮童找到了！

▲白沙屯媽祖托夢尋人。（圖／翻攝自社頭人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

社頭鄉代邱湧錩受到1名工廠老闆請託，「媽祖托夢」要找2月14日白沙屯媽祖進香到社頭時，一名媽媽帶著無法走路腦萎縮兒子，跪拜祈求祝福，並說兒子3月要開刀了、媽祖聽到她的懇請停轎賜福，好消息傳來，找到人了，玄奇的是，小孩原本月初要手術延到中旬，一切的機緣，都在媽祖巧合安排下，漸露一線希望。

邱湧錩也是社頭人俱樂部的版主，今天他將「白沙屯媽祖托夢尋人」po上網，《ETtoday新聞雲》也此文報導，很快就收到許多來自四面八方的回訊，其中有一名媽媽回訊說，「當天求媽祖的就是她，希望媽祖保佑一切順利」，而這名媽媽也向邱湧錩感謝，她只求小孩能平安。

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▲白沙屯媽祖托夢尋人。（圖／翻攝自社頭人俱樂部）

邱湧錩進一步了解，這名媽媽是3寶媽，與丈夫住在南投，是中低收入戶， 2月14日得知媽祖到彰化，帶著小孩從南投到社頭向媽祖叩頭跪拜祈福，希望小小兒子能手術順利。

邱湧錩透露，很玄的是，這小孩原本定在3月2日就要開刀，結果延到14日才要決定，冥冥中媽祖都在庇佑著，也托夢給工廠老闆希望能幫助小孩，而工廠老闆信奉白沙屯媽祖也超過15年了，他自己也已經有10多年，這難得的機緣真的是媽祖牽來的，讓人溫暖又感動。