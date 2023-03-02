70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

記者黃宥寧／台北報導

太誇張！北市北投區吳姓車主將新車價約70多萬KawasakiGTR-1400紅牌重機車停在汽車停車格內，卻遭不明人士張貼「自私缺德不要臉!!!」紙條，合法停車卻遭辱罵，也讓他無奈嘆「這已經是今年第2次」，且不僅他一個人受害，同時更PO文提醒附近車主要有心理準備。對此，北投警指出，張貼行為恐觸法。

▲北市北投區1台新車價約70萬KawasakiGTR-1400停在汽車停車格，卻遭不明人士張貼辱罵紙條。（圖／吳姓車主提供）

▼吳先生將愛車停放在收費停車格內卻遭張貼「強佔車位不知羞恥」紙貼。（圖／車主吳先生提供）

吳先生在臉書社團《靠北北投幫》PO文指出，將愛車停放在中央北路3段40巷38巷收費停車格，卻被張貼辱罵紙條，且年初就已被張貼「「強佔車位，不知羞恥」228連假過完又被貼「自私缺德不要臉!!!」，他熱心提醒附近其他車友，若要停在附近，恐會變成「不知羞恥跟不要臉的人」最後更揶揄自己不知道第3次會多出什麼稱號。

▼有其他車友也回應自己有被張貼過辱罵紙條。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

文章PO出後，也釣出另名「受害者」留言說「被貼不只1次少說3次以上，對方這行為是從前年就開始」，吳先生也無奈回留言說「對方真的很閒」。

吳先生向《東森新媒體ETtoday》表示，目前暫不提告妨害名譽有2個原因，1.怕後續跑公部門，很浪費時間、2.只是貼貼紙，不至於提告，只希望公部門能協助告訴對方，這是法律規定的停放車輛方式，並不是車友願意。

對此，關渡派出所所長陳以雯表示，此舉恐觸犯社會秩序維護法90條第二款，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可以處新台幣3000元以下罰鍰或申誡，同時也呼籲民眾應保持理性，切勿以身試法。