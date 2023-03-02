新冠肺炎疫情趨緩　陳建仁：確保台灣穩健走向疫後正常生活

▲行政院長陳建仁出席擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，近來相關防疫管制政策已大幅解除。行政院代理發言人羅秉成表示，院長陳建仁2日下午3點召開擴大防疫會議時指出，世界各國皆已陸續邁入後疫情時期，對於各項防疫措施之鬆綁、現存防疫物資盤點與未來儲備等相關事宜，指揮中心亦應密切關注，並及早因應，確保台灣能持續穩健走向疫後的正常生活。

指揮中心指出，全球及中國疫情表現漸緩，惟多國存在不同型別變異株共同流行情形，須持續密切關注國際間病毒株演變與流行。有關我國國內疫情部分，本週全國本土新增病例數較前一周下降，惟近日適逢4天連假，人流活動較多，疫情傳散風險增加，病例數可能回升，仍應加強長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥，指揮中心也將持續關注連假後及防疫政策鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心指出，最近一週入境21萬4618人次，較上週減少10%，入境旅客身分別國人佔57%，非本國籍旅客7%，持我國居留證之外籍人士36%。自1日起停止提供入境人員及確診密切接觸者家用抗原快篩試劑，入境旅客採7天自主防疫，若入境時有相關症狀，可洽機場CDC檢疫人員健康評估及採取必要措施，有快篩試劑需求者則可至各通路自行購買。

針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為89%，第3劑為76.4%，第4劑施打率則為23.4%，累積施打已超過6709萬人次，其中次世代雙價疫苗截至3月1日共接種439.2萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足。

指揮中心與各地方政府亦共同推出「疫苗加一，解封安心」之疫苗接種運動，呼籲全民響應，以增進免疫保護力。相關資訊可至疾管署官網、各地方政府衛生局之官方網頁及臉書專頁查詢。

陳建仁表示，感謝指揮中心持續推動疫苗接種計畫，鼓勵民眾施打疫苗，也應持續向社會加強宣導接種疫苗後之保護力，以及對各年齡層的影響，提升民眾施打疫苗之意願。

陳建仁提醒，世界各國皆已陸續邁入後疫情時期，對於各項防疫措施之鬆綁、現存防疫物資盤點與未來儲備等相關事宜，指揮中心亦應密切關注，並及早因應，確保台灣能持續穩健走向疫後的正常生活。