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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日媒指「退役軍官出賣情資」　郭正亮疑：被匪諜滲透？

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲前民進黨立委郭正亮（資料照／記者李鍾泉攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對《日本經濟新聞》報導指稱「總統蔡英文至今無法掌控國軍是因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報」，前民進黨立委郭正亮2日開嗆，「這個記者非常不認真，我嚴重懷疑他們報紙是不是被匪諜滲透？省籍問題基本上已經不存在了，更不要說軍隊。」

郭正亮今日在節目《大新聞大爆卦》中批評，這個記者完全不做功課，連維基百科都可以查到歷屆國防部長的名單，坦白講《日本經濟新聞》歷來他們很少有奇怪消息，「我嚴重懷疑他們報紙是不是被匪諜滲透？怎麼會登出這種新聞？與事實完全不符，而且這顯然不利台灣團結，怎麼會這樣登新聞？真的難以想像。」

「我今天早上也是驚訝的不知道該說什麼，怎會寫得離譜錯到這個地步？報導指出總統蔡英文當了快7年，三個國防部長都是外省人，而且都是江蘇人。」郭正亮質疑，他們這樣搞對台灣沒有任何好處，如果指責國防部長都被外省人控制，那是在指責總統蔡英文嗎？這真的很奇怪，前總統馬英九還比較多元化，而前總統陳水扁則用了兩個本省人。

至於該報導背後目的為何，郭正亮分析，或許抓共諜是目的，但去挑省籍問題很奇怪。郭正亮也說，他會日文，看過日本很多這種報導，因為他們認為國民黨就是外省政權，軍人很多都是外省籍，甚至以前還有報導指半導體精英都是外省人。他們搞省籍問題，跟獨派、台灣民族主義是一樣的，因為日本也有獨派，可能就傳遞這種消息。

「我認為這個記者非常不認真」，郭正亮痛批，該名記者可能只依照過去留下來的資料，就認定台灣就是這樣，也不想一想政黨輪替已經多少次了，省籍問題基本上已經不存在了，也許存在在50歲以上，但50歲以下基本上沒有這個問題，更不要說軍隊。

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