快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

▲馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

《日本經濟新聞》報導，總統蔡英文至今無法掌控國軍，因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報；報導也指出，國軍許多高軍仍由父母來自中國的「外省人」控制，並引述「知情人士」質疑在此體質下與中國作戰的能力。對此，退輔會主委馮世寬今（2日）嗆聲，「放他Ｘ的屁」。

馮世寬2日受邀到立法院外交國防委員會進行退輔會業務報告並備質詢。會前媒體詢問馮世寬，有媒體報導退役軍官是間諜，對於這個消息會否覺得生氣？馮世寬表示，胡說八道。

媒體追問，F-16將交機，但美方說我方招募飛行員方面有問困難，您作為前非官，覺得怎麼辦？馮世寬說，不要聽美國人的，「要聽我們空軍司令的」。媒體再問，《日本經濟新聞》還提到國軍充斥太多外省人是主因，怎麼看？馮世寬嗆聲，「放他Ｘ的屁」。

針對《日本經濟新聞》報導，國防部昨則批是以不明消息來源，質疑國軍保家衛國忠誠度。國防部表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變，相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助台海及印太區域和平與穩定。

國防部說，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。

另在反情報教育方面，國防部表示，經運用莒光日電視教學等多元管道，提高官兵安全警覺；配合國安聯防機制，強化檢肅敵諜能量，近年偵破敵諜案件，多為官兵主動檢舉，顯見國軍反制敵人滲透已扎根基層、展露成效。

國防部強調，陶冶官兵「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」之精神，為國軍忠貞教育重要目標。官兵深刻體認，保家衛國為軍人天職與使命，秉持「退此一步即無死所」的精神，戮力各項戰備整備工作。「槍聲一響，只有亡將、沒有降軍」是國軍捍衛國家、保護人民最忠誠的誓言，籲請媒體報導前，善盡客觀查證之責任，避免誤導視聽、無益區域和平穩定。