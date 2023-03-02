快訊／馮世寬再嗆日經記者「我把他抓來槍斃」　揪外交部一起表態

▲馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對《日本經濟新聞》報導台灣共諜太多，有9成退役軍官赴陸出賣情報，退輔會主委馮世寬今（2日）除受訪時飆罵「放他Ｘ的屁」外，接受國民黨立委陳以信質詢時再罵，「依我的個性，我把他抓來槍斃」，國際的記者不查證就報導，「還跟他講什麼理由」，此外馮也強調士可殺不可辱，他不會收回這句話。

馮世寬2日受邀到立法院外交國防委員會進行退輔會業務報告並備質詢。國民黨立委陳以信就《日本經濟新聞》報導稱台灣有9成退役軍官到大陸，且販賣情報一事質詢馮世寬。陳以信表示，這訊息絕對錯誤，且不該羞辱國軍，這事涉退輔會業務，這家日媒你認識嗎？《日本經濟新聞》支局的記者你有無往來過？

馮世寬回應，「沒有！」但是對於國軍榮譽的維護，以及日方沒有查證的報導，他認為外交部應該表態、駁斥，黨政軍一起合作才對。陳以信說，你有責任請《日本經濟新聞》記者來說明，甚至投書到《日本經濟新聞》，向日本民眾澄清這些錯誤認知。

馮世寬表示，「依我的個性，我把他抓來槍斃，我都不會給他講道理」，當國際的記者不查證就報導，「還跟他講什麼理由」。但馮世寬也表示，退輔會應該考慮投書日媒澄清。

對於馮世寬在國會殿堂用不適當的用語表達強硬立場，陳以信呼籲馮世寬收回情緒性的用語，只是馮說，委員的建議非常好，但要他收回是不可能的，他身為一個軍人，士可殺不可辱，「他今天殺了我了，講他兩句應該可以吧」。