不滿國軍將領遭日本人侮辱　馮世寬：我昨晚都沒有睡好

▲馮世寬2日備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對《日本經濟新聞》報導台灣共諜太多，有9成退役軍官赴中出賣情報，退輔會主委馮世寬今（2日）受訪時痛批「放他Ｘ的屁」；馮答詢時再強調不要相信這個報導，並透露他為這件事昨晚都沒有睡好，覺得國軍將領被日本人侮辱。

馮世寬2日受邀到立法院外交國防委員會進行退輔會業務報告並備質詢。民進黨立委劉世訪質詢時，羅列近年退伍軍人涉共諜案的表格，詢問若退伍軍人涉及共諜案的話，您如何看待？退輔會有無方法加強退伍人員心房？

馮世寬回應，第一、 這些人的確有去大陸郊遊、打球、做團體活動，他承認有這麼回事。第二、當他知道，尤其跟他在一起飛行20、30年的空軍伙伴被中共招降，他非常痛心。第三、他當過情報署長，個人對於反情報非常熟悉，這難道不是中共的反宣傳嗎？這有什麼好宣布？

馮世寬說，中共有多少高級將領到台灣，我方也沒有公布過，都依照對方講的，不要公布，「他公布了以後，我們對他不信任了、不任用了，而且反感了，他無形中就把我們自己就搞亂，這是一種反情報、反宣傳的手法」。

劉世芳提及，目前台灣限制不能到大陸的人約2700人，都是退役官兵，而根據2023年1月的退輔會統計，榮民總人數32萬1305人，換句話說限制人數不到1%。如果這些人出現為了錢、受情色招待或其他理由，違反國家法律的情況，請問退輔會立場是什麼？

馮世寬表示，假如退役軍人違返國安法令，會停止他的退撫機制；馮說，這2000多人包括他在內，假如要去中國的話，須報備核准才可出去，不是想到哪就到哪。

「他們沒有任何人力到大陸去經商、洩露消息等等。」馮世寬以個人為例表示，他是一個上將，領的薪俸不低，但他跟太太省吃儉用，沒有錢到大陸做生意，做什麼生意？擺地攤嗎？不要相信這個報導。

對於該篇日媒的報導，馮世寬也說，為了這是事件，他昨天晚上都沒有睡好，國軍將領怎麼會連日本人都來侮辱？所以他被記者問時回了一句非常不好聽的話，除表示他內心的憤恨外，也是表達對國軍將領信任的態度。