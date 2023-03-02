12年懸案重大突破！「有洞的地瓜」殘留DNA　槍手模仿美劇被抓包

▲ 漢普頓疑似模仿影集，將地瓜當成消音器。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州2011年發生一起謀殺案，至今長達12年未能偵破，近日終於逮捕一名男嫌，因為犯罪現場一顆「有洞的地瓜」上殘留他的DNA，疑似是模仿知名犯罪影集情節，將地瓜當成消音器使用，沒想到成為犯行敗露的關鍵。

根據《鏡報》，40歲男子漢普頓（Devarus Hampton）涉嫌於2011年2月在麻州海恩尼斯（Hyannis）殺害男子蘭普利（Todd Lampley），2月24日落網，被關押且不得保釋，漢普頓則否認謀殺指控。檢察官透露，槍手犯案過程中使用的一種根莖類蔬菜幫助他們鎖定嫌犯身份。

ABC報導，警方12年前案發後就在現場發現3個彈殼和一顆地瓜。據當地檢方說法，他們最近才發現地瓜上的DNA與漢普頓一致。檢察官艾倫巴（Attorney Jessica Elumba）受訪說明，兇手似乎效仿美劇《火線重案組》（The Wire）中一段將馬鈴薯當成消音器的劇情，用地瓜如法炮製，凶器則是從附近一座湖裡撈出。

艾倫巴也補充，還有其他證據表明蘭普利遇害時，漢普頓就在屋內，因為他身上揹有前科，當時戴著GPS追蹤器。至於為何耗費整整12年才將漢普頓逮捕到案，艾倫巴則拒絕說明。