女兒瞞8個月捐腎　父醒來發現「救命真相」激動落淚！450萬網感動

▲父親發現女兒是神祕捐贈者淚崩。（圖／翻攝自TikTok／delayne_i）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州25歲女子德萊妮(Delayne)不顧父親伊凡諾夫斯基(John Ivanowski)反對，花費8個月時間偷偷安排手術，最後成功把自己腎捐給對方，結果父親手術醒來發現真相，感動又愧疚的心情讓他激動落下眼淚，動人畫面在網路上立即爆紅，獲得450多萬人次點閱。

患有腎臟疾病的伊凡諾夫斯基長年來得進行洗腎，雖然女兒德萊妮多次提議願意捐腎，但他不想拖累女兒的健康一直不肯答應，直到近來出現合適捐贈者，才終於能接受手術，沒想到救他一命的匿名捐贈者就是女兒。

從影片中可看到，德萊妮瞞著父親捐腎後，穿著病服、手上仍吊著點滴的她，走進父親的病房時，父親一看到她便表示，「天啊，你在開玩笑嗎」，接著便激動落淚，她緊握住父親的手，不斷安撫對方自己沒事，父親則哽咽表示，「我就知道你在搞鬼」。

▲這對父女手術後復原情況良好。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

德萊妮接受媒體採訪時表示，「我當時想，我一定得做這件事，無論我父親知道後會有多生氣，也不在乎他可能會把我趕出家門，下半輩子都不和我講話，因為這樣他才能好好過日子，而不是一輩子只能依賴機器」。伊凡諾夫斯基則表示，因為兒子16年前因病去世，所以他才不希望女兒為了他影響到健康，「她還這麼年輕，我的時間已經不多了」。

德萊妮把影片分享在網路上，希望大家能幫忙他們籌募手術費用，如今影片獲得450多萬人點閱，募款金額也成功超過美元1萬元（約台幣30多萬元），目前2人復原情況良好。

