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結婚15年老公突問：可以外遇嗎？　還怨「沒睡過其他女人」

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原po老公認為自己沒跟別的女人發生過性關係「很不划算」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

國外一名結婚15年的夫妻近日面臨嚴重的婚姻問題，妻子近日在網路論壇上表示，自己是丈夫的初戀，同時也是他第一個且唯一的性伴侶，然而男方疑似是不滿自己沒跟其他女人發生過性關係，竟然問她「是否可以外遇」，甚至想要分居來維持新鮮感，但卻堅持不肯離婚，讓她傷心不已。

根據《每日郵報》報導，38歲的當事人在網路論壇Reddit尋求網友幫助，她指出，最近與她結婚15年的老公突然提出奇怪的要求稱，想要嘗試跟其他的女人外遇，並希望獲得老婆的允許與支持，而這個奇怪的要求也讓她心碎又憤怒，天天以淚洗面。

她表示，自己高中與大學時曾經交過幾任男友，但是老公學生時代都將時間花在電動上，在她之前沒有交過女友，因此初吻跟第一次都交給初戀的她。然而日前丈夫突然告訴她想要談論一些嚴重的問題，並告訴她自己最近開始忍不住關注其他女人。

原po則覺得這是人之常情，沒有太過在乎，但是老公卻突然轉換話題稱，「那我可不可以在40歲以前跟別的女人也發生性關係？」爆炸性言論瞬間震驚了原po。丈夫持續辯解到，他只是想要約會放縱一下，但最愛的人還是妻子。男方甚至還提出合法分居，問妻子是否分居幾個月後再重新聯絡，以維持新鮮感。

原po崩潰地問丈夫是否要離婚，但對方卻否認稱，自己不需要離婚，只是單純地想要試著跟別的女人發生關係。事後他也意識到老婆的憤怒，強調自己會改變想法，並學習接受一生中只能擁有一個女人。即便如此，對於原po的傷害已經造成，她天天以淚洗面，甚至因為不想與丈夫同床共枕，每天趁著先生睡著後，跑到客房睡覺，但是丈夫卻裝作沒看到。

對此，網友則直言，「當他說出這句話時，就已經是外遇了」、「他其實已經跟別人睡過了吧，只是想要取得你的認同來合理化自己的行為而已」等。

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